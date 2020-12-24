 

“Дед Мороз или Санта Клаус?”: Нюша впечатлила поклонников пикантным предновогодним фото

24.12.2020, 18:34, Разное
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Популярная певица Анна Шурочкина, выступающая под сценическим псевдонимом Нюша, разместила на своей странице в Instagram предновогодний фотоснимок, на котором позирует в весьма волнующем наряде. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
На опубликованном в микроблоге изображении красавица предстала в стилизованном для предстоящего празднования Нового года образе. В частности, её наряд составили оранжевая длинная юбка и короткий белый топ, открывающий взору зрителя стройный живот и внушительную часть её пышного бюста. Интерьер комнаты, в которой происходила фотосъемка, впечатляет ярким убранством: здесь и светящиеся гирлянды, и большое количество белых, красных и оранжевых воздушных шаров, и даже знаменитый “сапожок Святого Николая”, висящий на камине. Примечательно, что эффектный фотоснимок Нюша сопроводила вопросом, обращенным к подписчикам, посредством которого попыталась выяснить у них, какому новогоднему персонажу они отдают предпочтение: “Дед Мороз или Санта Клаус??”.

Стоит отметить, что большинство фолловеров, которые озадачились просьбой хозяйки аккаунта, все же высказались в комментариях в пользу более привычного отечественного “новогоднего дедушки” – Деда Мороза. При этом часть поклонников предпочла большее внимание обратить на эффектную внешность любимицы, традиционно отметив её красоту, а также приятный позитивный настрой. За день публикация набрала более 75 тысяч “лайков”.



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