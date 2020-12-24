“Я ничего не имею против”: Клава Кока прокомментировала слухи о своей сексуальной ориентации

24.12.2020, 18:34, Разное

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Популярная певица Клавдия Высокова, выступающая под сценическим псевдонимом Клава Кока, недавно стала гостьей совместного выпуска шоу “Музыкалити” и “Вопрос ребром”, в котором пояснила о некоторых подробностях личной жизни. В частности, знаменитость разъяснила информацию о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Отправной точкой вопроса об интимных предпочтениях, заданного представителями СМИ, стал недавний прямой эфир одной из передач, в которой исполнительница появилась в паре со своей подругой. Это, в свою очередь, спровоцировало в Сети немало слухов о том, что Клава Кока имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Однако сама красотка решительно опровергла подобные домыслы.



“Недавно про меня написали, что я показала девушку в прямом эфире. И это не так. Я ничего не имею против ЛГБТ, но я по пацанам”, – резюмировала Клава Кока. Об этом пишет Ura.news.