 

Мнение: Мухоморы против буржуев, лучшая сторона американского характера и точечный завоз мигрантов

24.12.2020, 18:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Загадочная задняя обложка советского детского журнала «Мурзилка» от 1924 года. Мухоморы в красных шляпках толпой маршируют через лес, а зелёная земля под их ногами постепенно становится красной. Грибы-убийцы угрожающе приговаривают: «Мы идём, мы идём, Всех буржуев изведём!»

https://soviet-life.livejournal.com/808740.html
https://www.pinterest.de/pin/551831760572776009/

Не совсем понятно, чему именно разумному, доброму, вечному хотели авторы научить детей с помощью такой странной картинки?

Что недобитых буржуев надо травить мухоморами? Или что правильный пример в жизни следует брать с ядовитых грибов, а не только с дедушки Ленина? И если красные – это мухоморы, то белые, получается, это белые грибы?

2. В «Экспресс газете» пишут, что Джо Байден назвал гомосексуализм «лучшей стороной национального характера». Судя по всему, журналисты исказили слова мистера Байдена, наиболее вероятный президент США имел в виду нечто другое:
 
https://www.eg.ru/politics/995149-bayden-nazval-gomoseksualizm-luchshey-storonoy-nacionalnogo-haraktera/
 
Вместе с тем Джо Байден представляет угнетённые меньшинства, поэтому он давно и последовательно продвигает ересь содомствующих. Ещё в далёком 2014 году господин Байден угрожал странам, которые не заботятся о расширении прав ЛГБТ:
 
https://ria.ru/20140625/1013474842.html

“Меня не интересует, какая у вас культура. Бесчеловечность остается бесчеловечностью, а предрассудки – предрассудками”, — цитирует издание слова Джо Байдена, которые он произнес во время встречи с группой поборников прав сексуальных меньшинств из США и других стран мира.
 
Вице-президент США заявил, что все правительственные структуры США получили указание уделять приоритетное внимание продвижению прав геев и лесбиянок за рубежом.
 
Страны, которые не укрепляют права представителей ЛГБТ-сообщества, должны “заплатить цену за бесчеловечность”, считает Байден.

С формальной точки зрения мистер Байден прав: даже убеждённые натуралы стараются держаться подальше от варварских стран, в которых за гомосексуализм предусмотрена тюрьма или смертная казнь. По сути, однако, речь в США идёт уже не о защите представителей меньшинств, а о ломке через колено носителей разумных традиционных ценностей. Одно дело — выступать против наказания плетьми для любителей гнилого сыра с личинками насекомых, совсем другое дело — заставлять каждое кафе и ресторан включать этот деликатес в своё меню.

3. Из-за коронавирусного закрытия границ число мигрантов в России сократилось вдвое, до 6 миллионов человек. В Москве не хватает рабочих рук, начинают вставать стройки. Владимир Путин предложил рассмотреть вариант «точечного» завоза гастарбайтеров из отдельных стран:

https://lenta.ru/news/2020/12/23/trudmigr/

Что же, коронавирус помог выявить предел прочности российского рынка труда. Оказалось, что без половины мигрантов мы легко можем обойтись, но дальше начинаются проблемы.

В следующем десятилетии из-за демографического эха 90-х у нас ожидается сокращение населения — по худшему варианту прогноза Росстата, в пределах 6-7 миллионов человек к 2030 году:

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/progn1.xls

Если всё будет развиваться в том же ключе, в ближайшие 5-10 лет серьёзного влияния на экономику демографические проблемы не окажут.

Источник: Место для дискуссий



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Солистка “Дискотеки Аварии” впервые станет мамой

18.12 / Депутат Слуцкий о кризисе в Белоруссии: Спецслужбы Лукашенко упустили работу с населением

06.08 / Мнение: Зачем американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки?

15.10 / Анастасия Шульженко подает еще один иск к Тарзану и Королевой

04.09 / Употребление алкоголя связали с риском ожирения и метаболического синдрома

14.12 / Екатерина Семенова уволила домработницу за кражу украшений

20.07 / Лолита отправилась на фестиваль “Славянский базар” на электричке: Мы же бешеные

17.07 / Мнение: Парадокс «шпионских дел»

28.08 / СМИ: экс-участник One Direction Лиам Пейн помолвлен со своей возлюбленной Майей Генри

26.06 / Мнение: Откуда взялись камни в Шапке Мономаха?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска