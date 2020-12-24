Мнение: Мухоморы против буржуев, лучшая сторона американского характера и точечный завоз мигрантов

24.12.2020, 18:28, Разное

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1. Загадочная задняя обложка советского детского журнала «Мурзилка» от 1924 года. Мухоморы в красных шляпках толпой маршируют через лес, а зелёная земля под их ногами постепенно становится красной. Грибы-убийцы угрожающе приговаривают: «Мы идём, мы идём, Всех буржуев изведём!»

https://soviet-life.livejournal.com/808740.html

https://www.pinterest.de/pin/551831760572776009/

Не совсем понятно, чему именно разумному, доброму, вечному хотели авторы научить детей с помощью такой странной картинки?

Что недобитых буржуев надо травить мухоморами? Или что правильный пример в жизни следует брать с ядовитых грибов, а не только с дедушки Ленина? И если красные – это мухоморы, то белые, получается, это белые грибы?

2. В «Экспресс газете» пишут, что Джо Байден назвал гомосексуализм «лучшей стороной национального характера». Судя по всему, журналисты исказили слова мистера Байдена, наиболее вероятный президент США имел в виду нечто другое:



https://www.eg.ru/politics/995149-bayden-nazval-gomoseksualizm-luchshey-storonoy-nacionalnogo-haraktera/



Вместе с тем Джо Байден представляет угнетённые меньшинства, поэтому он давно и последовательно продвигает ересь содомствующих. Ещё в далёком 2014 году господин Байден угрожал странам, которые не заботятся о расширении прав ЛГБТ:



https://ria.ru/20140625/1013474842.html

“Меня не интересует, какая у вас культура. Бесчеловечность остается бесчеловечностью, а предрассудки – предрассудками”, — цитирует издание слова Джо Байдена, которые он произнес во время встречи с группой поборников прав сексуальных меньшинств из США и других стран мира.



Вице-президент США заявил, что все правительственные структуры США получили указание уделять приоритетное внимание продвижению прав геев и лесбиянок за рубежом.



Страны, которые не укрепляют права представителей ЛГБТ-сообщества, должны “заплатить цену за бесчеловечность”, считает Байден.

С формальной точки зрения мистер Байден прав: даже убеждённые натуралы стараются держаться подальше от варварских стран, в которых за гомосексуализм предусмотрена тюрьма или смертная казнь. По сути, однако, речь в США идёт уже не о защите представителей меньшинств, а о ломке через колено носителей разумных традиционных ценностей. Одно дело — выступать против наказания плетьми для любителей гнилого сыра с личинками насекомых, совсем другое дело — заставлять каждое кафе и ресторан включать этот деликатес в своё меню.

3. Из-за коронавирусного закрытия границ число мигрантов в России сократилось вдвое, до 6 миллионов человек. В Москве не хватает рабочих рук, начинают вставать стройки. Владимир Путин предложил рассмотреть вариант «точечного» завоза гастарбайтеров из отдельных стран:

https://lenta.ru/news/2020/12/23/trudmigr/

Что же, коронавирус помог выявить предел прочности российского рынка труда. Оказалось, что без половины мигрантов мы легко можем обойтись, но дальше начинаются проблемы.

В следующем десятилетии из-за демографического эха 90-х у нас ожидается сокращение населения — по худшему варианту прогноза Росстата, в пределах 6-7 миллионов человек к 2030 году:

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/progn1.xls

Если всё будет развиваться в том же ключе, в ближайшие 5-10 лет серьёзного влияния на экономику демографические проблемы не окажут.