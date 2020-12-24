 

Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 15 годам колонии

24.12.2020, 18:26, Разное
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Клинский городской суд Московской области приговорил к 15 годам колонии строгого режима и 116 млн рублей штрафа экс-главу Клинского района Александра Постриганя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Экс-чиновника признали виновным в получении крупной взятки (290 УК) и превышении должностных полномочий (286 УК).

Александр Постригань был главой Клинского района в 1996–2014 годах. Его задержали в конце июня 2018 года и впоследствии предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), получении взятки (ст. 290 УК) и служебном подлоге (ст. 292 УК).

По версии следствия, Постригань способствовал предпринимательской деятельности сына с помощью полномочий главы района. Экс-чиновник свою вину не признал. В июне 2019 года прокуроры потребовали взыскать с Постриганя имущество на сумму в 9 млрд рублей.

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Источник: Новая газета



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