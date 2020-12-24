В Украине пытались создать фейковые госорганы с контролем из-за рубежа – СБУ
24.12.2020, 18:24,
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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предупредила антиукраинскую деятельность граждан Украины, направленную на создание в стране фейковых органов государственной власти, координируемых из-за границы. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечают в ведомстве, правоохранители задокументировали противоправные действия представителей так называемого “народовластия”.
Во время обысков у фигурантов изъяли магнитные носители информации, флэш-накопители, оргтехнику, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержались призывы к насильственному свержению конституционного строя.
У некоторых злоумышленников также было изъято оружие.
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