 

В Украине пытались создать фейковые госорганы с контролем из-за рубежа – СБУ

24.12.2020, 18:24, Новости дня
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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предупредила антиукраинскую деятельность граждан Украины, направленную на создание в стране фейковых органов государственной власти, координируемых из-за границы. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечают в ведомстве, правоохранители задокументировали противоправные действия представителей так называемого “народовластия”.

Во время обысков у фигурантов изъяли магнитные носители информации, флэш-накопители, оргтехнику, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержались призывы к насильственному свержению конституционного строя.

У некоторых злоумышленников также было изъято оружие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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