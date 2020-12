ЕС и Великобритания объявили о достижении сделки по отношениям после Brexit

24.12.2020, 18:10, Новости дня

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг официально объявили о достижении соглашения между Брюсселем и Лондоном о партнерстве и свободной торговле после Brexit.

«Соглашение достигнуто. Это позволит избежать прерывания ключевых связей [между Великобританией и ЕС]. Оно позволит обеспечить справедливый доступ к общему рынку и сбалансированные условия для рыболовства», – передает ТАСС слова фон дер Ляйен.

«Сделка достигнута», – написал Джонсон в Twitter.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Соглашение, состоящее из 2 тыс. страниц, должен ратифицировать парламент.

Чуть ранее в четверг Bloomberg и Reuters также сообщили о достижении сделки. «Мы вернули себе контроль над нашими финансами, границами, законами, правилами торговли и водами», – приводили они слова источника в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10. «Это потрясающая новость для семей и предприятий из всех уголков Соединенного Королевства. Мы заключили первое в истории соглашение о торговле с ЕС, основанное на принципе отсутствия тарифов и квот», – говорил источник.

По словам источника Reuters, Лондон добился того, что Европейский суд не будет иметь власти при разрешении споров, которые в будущем могут возникнуть у Великобритании и Евросоюза. Для британской стороны, которая заявляла, что после Brexit она вернет себе суверенитет в полной мере, это было принципиальным моментом.

Накануне СМИ сообщили, что Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по формату будущих отношений и свободной торговле после выхода королевства из состава сообщества. По данным Reuters, британская сторона пошла на «огромные уступки» в переговорах, в том числе в спорном вопросе рыболовства.

По итогам 2019 года объем товарооборота между Великобританией и ЕС составил примерно 900 млрд долларов. Если соглашение, в котором оговорены новые нормы, так и не удалось бы заключить, то стороны были бы вынуждены с 1 января вести дела по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. По оценкам экспертов, в этом случае Великобританию в ближайшие несколько лет ждало бы снижение ВВП на 2% в год и повышение уровня безработицы до 8%.