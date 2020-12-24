Лукашенко захотел личной встречи с папой Римским

24.12.2020, 18:10, Новости дня

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил послание папе Римскому Франциску по случаю рождественских и новогодних праздников, в котором выразил надежду на личную встречу с главой римско-католической церкви.

«Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на молитву папы Римского в поддержку Белоруссии и личную встречу с понтификом. Президент также передал главе римско-католической церкви благодарность за вклад в развитие открытых и дружественных белорусско-ватиканских отношений», – сказано в послании, опубликованном на сайте главы республики.

Как отметил Лукашенко, в Белоруссии «предпринимаются последовательные шаги по созданию благоприятных условий для деятельности римско-католической церкви, поощрения активности представителей Ватикана, нацеленной на содействие миру и согласию». Также белорусский лидер подчеркнул, что Минск и Ватикан успешно сотрудничают в борьбе с торговлей людьми и поддержке традиционной семьи.

В начале декабря письмо папе Римскому написала бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская. В нем она рассказал о событиях в Белоруссии, героизме мирного народа и призвала понтифика поддержать белорусов в их стремлении к «лучшей политике» и «социальной дружбе».