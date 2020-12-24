ЭтО я! Я!!! Я — еГо брОсиЛа! Не вИдиШь, чТо Ли? – Личное мнение

24.12.2020, 18:08, Разное

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Это я! Я — его, а не он меня бросил! Критиночку Асмус вдруг прорвало.

Я его бросила, я, а не он меня, завопила актриса, и если бы у неё была грудь, то от возмущения она бы запрыгала и покраснела.

«Я впервые подала на развод, когда роман «Текст» ещё даже не был написан», — объявила Асмус.



Фото: Соцсети

Дело в том, что Гарик недавно вполне толерантно прервал режим молчания и сказал в одном интервью, что задолго до развода они с Кристиной разлюбили друг друга.

То есть, решение о разводе было принято вместе? По причине того, что оба разлюбили и пошли дальше? Асмус такого спустить не смогла.

Как рассуждает писечка об отношениях? Если разлюбили её, то она — не возбуждающая, не востребованная, старая и некрасивая.

Это — удар по репутации. По самооценке. Кто захочет ещё писечку, если даже жирный муж её расхотел?

«Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это враньё. Посмотрите мои посты с самого начала. Я просто не хожу по интервью и разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал», — продолжила Асмус.

В переводе на русский, какая же ты жирная ублюдина, Гарик! Всё ты врёшь, ты меня хочешь-хочешь — всю такую таинственно сексуальную! Ты не мог разлюбить меня, мы не могли разлюбиться вместе, это я тебя бросила, я-я-я!

Как ты смеешь, подлая собака, сеять в людях сомнения? Тебе-то что, на тебя голодных девок — очередь до Волоколамска! А мне такое — удар по репутации. Кто меня возьмёт в постель, если даже ты разлюбил?!

В общем, скот конченный!

Вся эта Асмус настолько смешна в своём возмущении, что я даже рада за Гарика — молодец, что развёлся! Она ещё выльет на тебя цистерну помоев — ты своим «обоюдно решили» просто угробил девке востребованность.

Кристину мне тут почему-то не жалко. Да, она жалко выглядит со своими историями, что хотела развестись несколько раз, но Гарик, валяясь в ногах, её останавливал. Великодушная писечка, которую можно уговорить остаться в постели — это, знаете ли, не лучший образец морали и подражания.

К чему это я? Ах, да: а вам важно, кто кого бросил? Вызывает презрение брошенный? А бросивший достоин вашего уважения? Или Кристинка вообще зря парится, волнуясь о словах Гарика — вот Харламову ведь совершенно пофиг, хотя он сам её бросил!