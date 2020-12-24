Мнение: А КАК, интересно, заклёпкомэтры читают книги, в которых НЕТ историтческой достоверности?

24.12.2020, 18:02, Разное

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А вот мне стало интересно, а КАК заклёпкомэтры, которые упрекают меня в отсутствии исторической достоверности (хотя, моё имхо, искать историческую достоверность в КРИПТОисторических произведениях – такое себе занятие) и вообще не читают книги без анализатора на стопроцентные исторические соответствия (и если открывают книгу и видят, что, допустим, автор написал, что из арбалета можно стрелять с коня, или там перепутал опашень с охабенью, то сразу небось сжигают её на фиг за такое издевательство над историей), как же они читают книги, где рассказывается о событиях, оставшихся исторической тайной, насчёт которых не существует определённой версии, если для них историческая достоверность во всём – самое главное? Хотя, впрочем, я знаю, как… ” – Прикинь, он написал, будто царевича Дмитрия убили по приказу Годунова! Вот дебил, вообще в школе не учился, надо же так историю не знать!” – “А почему нет?” – “Да любой дурак знает, что царевич Дмитрий был эпилептиком, с ним случился припадок и он сам на нож напоролся!” – “Да? А Битяговский там что тогда делал, просто так шатался, что ли?” – “Да ты тоже дебил, историю не знаешь!” – Да это ты не знаешь! У него игрушка в руках простая для игры в тычки была, а не серьёзный нож, КАК он себя этим мог зарезать? Сам ты придурок слепой!” – “А, ты ещё и обзываться! На, получай по морде, вот тебе, вот!” 🙂 Или: “Прикинь, тот написал, что Рюрик якобы был норманном! – А кем он был? – Варягом!- А варяги кто? – Русские! – Докажи! – Я тебе сейчас по морде докажу, школота, историю учить надо было! Варяги – это русские! – Да не был он вообще никаким варягом, просто русским, вон у меня неопровержимые доказательства самого авторитетного историка, то есть Хрензнаеткого Хрензнаеткоторова, есть! – Бейте его, он смеет так нагло искажать историю!” Только непонятно, как они ещё все друг друга-то таки не перебили?:)

А ещё мне не понятно, ЗАЧЕМ приходить в чужие художественные произведения с целью пересчитывать заклёпки. Блин, ну важнее тебе заклёпки текста, ну иди ты тогда к историкам, что ты в ХУДОЖЕСТВЕННОМ произведении-то забыл? И почему нельзя всё-таки просто читать, без пересчитывания заклёпок и без строительства машины времени с целью выяснить, как же всё-таки было на самом деле? Что, если кто-то ради интереса назвал, допустим, отцом Гришки Отрепьева не Богдана, а – о ужас!!! – Стефана Батория (реально существующая версия, кстати), то всё, у тебя уже припадок как у упомянутого царевича и дальше читать просто не можешь физически? Так, может, это всё-таки с тобой тогда что-то? И ЧЕМ тебе мешает, что кто-то в своём произведении сделал опричников за их зверства оборотнями, а того же Батория – вампиром? ПОЧЕМУ, когда в том же “Слове о полку Игореве” князь Игорь – оборотень, а графиня Батори в легендах – вампирша, то это нормально и ни у кого ничего не бомбит и припадков не вызывает, а вот если опричники у кого-то – оборотни или Стефан Баторий – вампир, то это сразу аццкое преступление, конец света, издевательство над историей и страшная ересь, влекущая за собой сжигание автора на костре? Может мне кто-нибудь внятно таки объяснить?