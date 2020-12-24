Мнение: Навальнисты – вы хотя бы сейчас понимаете, что вы все поголовно становитесь врагами народа?

24.12.2020, 17:56, Разное

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Я не один и не два раза спрашивал на страницах этого блога тех, кто пиарит Навального? У кого есть с ним фоточки, кто наяривает за него в социальных сетях, кто пиарит его т.н. "штабы" (куда, кстати, чота очередей не наблюдается). Вы понимаете, не товарищи, что Лешка подписался под фактически госизменой? Он требовал для вас тут – санкций. И оно, конечно, весело – но только потому что вы в массе своей либо еще детишки тупые, либо взрослые дегенераты-неудачники. Есть третий вариант: вы хотите поймать рыбку в мутной воде. Но, мне вот лень искать сейчас интервью одного египтянина, кто потом признавался, что свергали они президента – потому что думали, что заживут как в американском кино. Оказалось, жрать стало нечего. Впрочем, давайте ближе к трусам, точнее – к телу.

Госдепартамент США возложил на ФСБ вину за попытку отравления оппозиционера Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества класса "Новичок"."У отравления г-на Навального нет никаких правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности российского правительства", говорится в заявлении представителя Госдепа, которое цитируют The Hill и CNN.

Странно, да? Псаки еще официально в должность не вступила – а Госдеп уже колбасит. Хотя, там директор Майк Помпео, чего удивляться. Но даже это мелочи – все эти "хайли-лайкли" уже не работают. Вот это прекрасно:

Москва выдвинула множество противоречивых теорий заговора, считают в ведомстве. "Давайте проясним: такие теории заговора – не более чем средство отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило", – заявили в Госдепартаменте.

Вот это – вот это клево. Наглость, как говорят – второе счастье. У них только что выборы украли, куча доказательств фальсификаций на лицо, в стране ИТ-гиганты узурпировали СМИ по факту, цензурят президента, в экономике Полный Познер, если не продлят мораторий на выплату, а точнее, на невыплату арендных платежей – 50 000 000 (50 млн!) американцев рискуют остаться без жилья, очереди за бесплатной хавкой на километры, по Ковиду Америка Ферст, в одной Калифорнии зафиксировали 2 000 000 заражений – а они лепят, что им кто-то должен чего-то отвечать! Но даже так – это не все!

Оказывается – это у нас теории заговора, ага. Эти клоуны постоянно фейки травят, так что их Трамп называет фейк-ньюс, из их ведомства постоянно такая пурга несется, что Песков плачет – а мы отвлекаем от серьезных трусов, тьфу, вопросов – общественность.

Ребята настолько отупели, что даже спецоперация у них теперь это какой-то один большой и не сильно умный комикс. Половина России, кто в теме и кто интересуется – в голосину ржет над Навальным и его трусами, а эти недоумевают – как послали, почему на йху? Да, потому что – вы больше не интересны, чуваки. Вменямых там у вас нет, отношения, как верно сказал Путин портить дальше некуда – дальше война, а вы тут выдаете нам такое. Молодцы!

И вот, снова возвращаемся к навальнистам и другим дегенератам. Вам как еще объяснять, что вы топите за изменника Родины? Нет, оно, конечно, понятно, что для вас Россия территория, а Родина типа США – но так валите, вас там ждут. Ботинки целовать, извиняться перед неграми – там хорошо, не скучно – по крайней мере. Дочь Навального расскажет, как делишки.

Хотя кому я это пишу. Навальнисты же не рефлексируют. Они туда едят. Курочку. КФС.

p.s. Кстати, почему вы не задаете себе вопрос – почему здоровый Навальный домой-то не торопится, обнять вас, дегенератов, по головке погладить?

Счастья вам.