Мнение: Путь опера…

24.12.2020, 17:52, Разное

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4 года колонии общего режима по делу о рабстве. Именно такой приговор вынес Аксубаевский райсуд Татарстана бывшему оперу Динару Гафиятову, который привез отцу раба… Не из Африки привез, а захватил простого сельского мужичка-одиночку и подарил отцу…

4 года, конечно, очень гуманно для рабовладельца, которому прокурор просил 14 лет колонии за превышение должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) и использовании рабского труда (ст. 127.2 УК). Но думаю, что и 4 лет колонии вполне достаточно, чтобы «встать на пусть исправления» и стать законопослушным гражданином.

Гафиятову сейчас 29 лет. Освободится в 33. Вполне сможет начать жизнь заново. Или снова пойдет в полицию? Суд запретил Гафиятову работать в органах внутренних дел в течение трех лет. Потом-то он вполне может снова начать служить…

На снимке: Динар Гафиятов на скамье подсудимых. Фотография отсюда