 

Мнение: HolyShit Partnership

24.12.2020, 17:50, Разное
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Вот из вящего любопытства поинтересовался экономическими успехами в торговле между сколенвстающей «догоним и перегоним Африку» Россией и африканским молодым «тигром» ЦАР. Товарооборот за 2019 год между нами составил 2,7 млн долларов. Не млрд, а млн. Из которых 0,1 млн – импорт центрально-африканских товаров. 0,1 млн. 100 тысяч долларов.

Если я не путаю, то где-то читал, что ужин Абрамовича в ресторане стоил что-то под 80 тысяч. Долларов. Я, конечно, столько пельменей за раз не съем, но аппетиты у всех разные. В общем, за раз экс-губернатор Чукотки наедает на весь центральноафриканский экспорт в Россию.

Это, если что, про залежи урана, золота и алмазов, текущих рекой в закрома Родины из далекой «холишит».

Думаю, один рейс одного борта с помощью местному людоеду в виде роты карателей и то дороже встанет.

Кстати, в 19 году по сравнению с предыдущим товарооборот между ЦАР и Россией вырос аж в 3 раза. В 18 году он еле-еле натянул миллион долларов.

Стратегический партнёр, ага

Источник: Эль Мюрид



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