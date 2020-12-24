Япония впервые в мире запустит деревянный спутник в космос

24.12.2020, 17:40, Разное

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Японские исследователи планируют запустить в космос первый спутник, изготовленный из дерева. В рамках данного проекта специалисты намерены подобрать самый оптимальный материал для космических аппаратов, который бы целиком сгорал в атмосфере Земли.

Производством деревянного спутника займется компания Sumitomo Forestry совместно с сотрудниками Киотского университета. По словам экспертов, благодаря своим свойствам дерево не блокирует электромагнитные волны и магнитное поле планеты. Поэтому внутри конструкции можно установить антенны и прочую электронику.

Кроме того, ученых привлекает идея того, что при необходимости спутник из древесины можно уничтожить в атмосфере Земли. При успешном эксперименте в космос могут запустить строительные конструкции и инструменты для изготовления космических аппаратов из дерева прямо на орбите планеты.