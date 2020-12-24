Диетолог Пичугина рассказала, как составить полезное новогоднее меню

24.12.2020, 17:40, Разное

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Ровно через неделю многих ожидает самый калорийный ужин – новогодний. Московский диетолог Инна Пичугина рассказала, как составить правильное и полезное праздничное меню.

Специалист по здоровому питанию отмечает, что отказаться от вредной еды во время новогодних торжеств, это невозможно для многих, а вот несколько правил стоит соблюдать. Во-первых, Пичугина рекомендует не голодать перед праздниками, так как потом произойдёт перегруз желудочно-кишечного тракта. Во-вторых, необходимо употреблять пищу маленькими порциями, а ещё заменить магазинный майонез на домашний, либо использовать сметану или растительное масло.

На новогоднем столе должны присутствовать свежие фрукты и овощи, домашние компоты и морсы, а вот вместо привычной колбасы в окрошке или в салате «Оливье» лучше использовать любое нежирное мясо, считает эксперт. Блюда должны быть приготовлены исключительно для встречи Нового года, а не на все выходные дни.

Также диетолог советует провести новогоднюю ночь максимально активно. Инна Пичугина уверена, что танцы, тёплое общение в семейном кругу и прогулки на свежем воздухе полезнее, чем банальное переедание.