 

Диетолог Пичугина рассказала, как составить полезное новогоднее меню

24.12.2020, 17:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ровно через неделю многих ожидает самый калорийный ужин – новогодний. Московский диетолог Инна Пичугина рассказала, как составить правильное и полезное праздничное меню.
Специалист по здоровому питанию отмечает, что отказаться от вредной еды во время новогодних торжеств, это невозможно для многих, а вот несколько правил стоит соблюдать. Во-первых, Пичугина рекомендует не голодать перед праздниками, так как потом произойдёт перегруз желудочно-кишечного тракта. Во-вторых, необходимо употреблять пищу маленькими порциями, а ещё заменить магазинный майонез на домашний, либо использовать сметану или растительное масло.

На новогоднем столе должны присутствовать свежие фрукты и овощи, домашние компоты и морсы, а вот вместо привычной колбасы в окрошке или в салате «Оливье» лучше использовать любое нежирное мясо, считает эксперт. Блюда должны быть приготовлены исключительно для встречи Нового года, а не на все выходные дни.

Также диетолог советует провести новогоднюю ночь максимально активно. Инна Пичугина уверена, что танцы, тёплое общение в семейном кругу и прогулки на свежем воздухе полезнее, чем банальное переедание.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Мнение: Не отнимайте у детей книги для взрослых

16.11 / Мнение: Внутренняя процедура

22.09 / “Вываливают чужие переписки”: Королева бросилась за помощью после измены Тарзана

22.12 / Мнение: Плагиат

25.06 / Обошел холм и бесследно исчез: Случай с пропажей компьютерщика в Большом Каньоне

07.11 / В Совете Федерации предложили ограничить изучение иностранных языков россиянами, чтобы они не сотрудничали с западными разведками

18.10 / “Стесняюсь раздеваться”: Кристина Асмус ответила на вопрос о желании сняться в порно

26.11 / Что произошло за ночь 26 ноября

09.10 / 7 секретов звездной журналистики: как правильно вести беседу, интересно рассказывать истории и чем покорить мировую знаменитость

26.08 / Мнение: Правильная забастовка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска