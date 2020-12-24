Ученые рассказали об опасности злоупотребления одним из популярнейших полезных напитков

24.12.2020, 17:40, Разное

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Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению влиянию на организм одного из популярнейших напитков – чая. Выяснилось, что его чрезмерное употребление может послужить причиной серьезных проблем со здоровьем.

Исследователи признали, что ежедневная доза в количестве не более трех чашек влияет на человеческий организм весьма благотворно, ускоряя обмен веществ, способствуя потере веса, улучшая память и т.п. Однако превышение упомянутой дозы способно спровоцировать некоторые заболевания. Это, в частности, связано с содержанием в обычном чае полифенольных соединений танинов, мешающих усвоению железа. Эксперты отметили, что в случае, если сокращать ежедневный чайный рацион нет желания, то необходимо убедиться в том, что употребляемые в пищу продукты содержат железо в достаточном количестве. Кроме того, токсины, находящиеся в чае, являются причиной наличия в напитке ряда вредных элементов, например, свинца или алюминия. Такие свойства могут оказать неблагоприятное воздействие на печень. Одно из исследований также показало в чае высокий уровень фтора, что ставит под сомнение здоровое состояние суставов, костей и зубов.

Большое внимание на дозировку любимого напитка должны обратить, по словам медиков, любители чая с лимоном, поскольку такой вариант включает в себя тяжелые металлы в повышенном количестве. К слову, в случае предпочтения чая с добавлением этого цитрусового, специалисты рекомендуют не использовать пакетированный чай, отдавая предпочтение рассыпному листовому – это снизит концентрацию вредных элементов. Об этом пишет Food Research International.