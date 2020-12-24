В рейтинге миллиардеров Forbes – 50 новичков, сделавших состояние на пандемии коронавируса

24.12.2020, 17:30, Новости дня

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В обновленный рейтинг миллиардеров по версии журнала Forbes вошли 50 представителей бизнеса в сфере здравоохранения. Как отмечает издание, их состояние резко выросло в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

В течение года резко выросли инвестиции в компании, которые занимаются разработкой вакцин, медицинских устройств и прочих сопутствующих материалов и услуг.

Заметнее всего выросли активы гендиректора, основателя BioNTech Угура Шахина и главы фармкомпании Moderna Стефана Банселя – эти компании создали две самых успешных вакцины от коронавируса. Состояние Шахина Forbes оценил в $4,2 млрд, Банселя – в $4,1 млрд.

В рейтинг попали фарм-бизнесмены из 11 стран мира, но большинство из них представляют Китай (более 30 человек из 50).

В тройку богатейших людей мира по версии Forbes входят основатель Amazon Джефф Безос ($185,8 млрд), глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($145,9 млрд) и гендиректор, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ($143,9 млрд).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 24 декабря коронавирусом в мире заразилось 78,82 млн человек, из них 1,73 млн – скончались, более 44,4 млн – выздоровели.

В нескольких странах мира уже началась кампания по массовой вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech (в частности, в США, Великобритании, Канаде). Вакцина от Moderna на данный момент одобрена для экстренного использования в США.