Глава белорусских католиков Кондрусевич вернулся на родину. Он поблагодарил за помощь Папу Франциска

24.12.2020, 17:30, Новости дня

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Председатель Конференции католических епископов в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич вернулся в страну через четыре месяца с момента запрета въезда. Об этом 24 декабря говорится на сайте католической церкви Беларуси.

Он выразил благодарность за свое возвращение Папе Франциску и его представителя в Беларуси Апостольского нунция Анте Йозича. По его словам они приложили “немало усилий” для его возвращения.

Кондрусевич 24 – 25 декабря возглавит праздничные служения в двух Минских церквях: в Минском архикафедральном костеле и в церкви святого Симона и святой Елены. Службы пройдут на на польском и беларусском языках.

“Sputnik Беларусь” со ссылкой на источники в Римской Каталической церкви сообщает, что он еще не Минске, но в страну уже приехал.

31 августа Кондрусевича не впустили в Беларусь из Польши. В письме за подписью председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо говорилось, что причиной запрета на въезд является признание принадлежащего архиепископу паспорта недействительным.

Недопуск архиепископа в страну 1 сентября прокомментировал президент республики Александр Лукашенко, отмечает TUT.BY. Он заявил, что католический иерарх выехал из Беларуси для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в список невъездных, который является общим для Беларуси и России. Он также сообщил, что появилась информация о наличии у Кондрусевича, помимо белорусского, гражданства другой страны.

27 августа Кондрусевич осудил насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам Беларуси. В частности, он негативно отреагировал на инцидент 26 августа. Тогда бойцы ОМОН заблокировали входы и выходы Красного костела, который находится в Минске. Запертые в костеле люди находились там около 40 минут.