 

Глава белорусских католиков Кондрусевич вернулся на родину. Он поблагодарил за помощь Папу Франциска

24.12.2020, 17:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Председатель Конференции католических епископов в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич вернулся в страну через четыре месяца с момента запрета въезда. Об этом 24 декабря говорится на сайте католической церкви Беларуси.

Он выразил благодарность за свое возвращение Папе Франциску и его представителя в Беларуси Апостольского нунция Анте Йозича. По его словам они приложили “немало усилий” для его возвращения.

Кондрусевич 24 – 25 декабря возглавит праздничные служения в двух Минских церквях: в Минском архикафедральном костеле и в церкви святого Симона и святой Елены. Службы пройдут на на польском и  беларусском языках.

“Sputnik Беларусь” со ссылкой на источники в Римской Каталической церкви сообщает, что он еще не Минске, но в страну уже приехал.

31 августа Кондрусевича не впустили в Беларусь из Польши. В письме за подписью председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо говорилось, что причиной запрета на въезд является признание принадлежащего архиепископу паспорта недействительным.

Недопуск архиепископа в страну 1 сентября прокомментировал президент республики Александр Лукашенко, отмечает TUT.BY. Он заявил, что католический иерарх выехал из Беларуси для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в список невъездных, который является общим для Беларуси и России. Он также сообщил, что появилась информация о наличии у Кондрусевича, помимо белорусского, гражданства другой страны.

27 августа Кондрусевич осудил насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам Беларуси. В частности, он негативно отреагировал на инцидент 26 августа. Тогда бойцы ОМОН заблокировали входы и выходы Красного костела, который находится в Минске. Запертые в костеле люди находились там около 40 минут.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом

16.07 / Кабмин Украины назначил нового руководителя Гослесагентства

03.12 / В Украине в 2020 году произошло почти 600 ДТП с участием животных – полиция

04.09 / France 24 – Швеция следит за исследованиями по маскам, но идёт своим путём

04.12 / Экономист Гаврилечко: Чернышов, Кулеба и другие должны поставить памятник “неизвестному эксперту”

15.08 / Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова

07.11 / Трамп заявил об изменении результатов голосования в Пенсильвании

04.10 / В Минске начались задержания митингующих

23.07 / Украина получит €1,2 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза

01.10 / Палата представителей одобрила новые меры против принудительного труда в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска