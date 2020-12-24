Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад

24.12.2020, 17:30, Новости дня

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Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская в интервью, которое 24 декабря опубликовано на сайте НВ, рассказала, что, находясь в статусе первой леди, старается следовать советам личного характера, которые получила в июне 2019 года от жены французского президента Эммануэля Макрона Бриджит Макрон.

По словам Зеленской, встреча с женой французского президента стала для нее одной из первых официальных встреч в качестве супруги главы украинского государства.

Она рассказала, что вопреки протоколу, жена Макрона не хотела прекращать общение, во время которого рассказывала, как необходимо справляться с обязанностями президентской жены, не обращая внимания на критику и ограничения.

Первая леди уточнила, что советы касались многих сфер, включая отношений с мужем-президентом и собственными детьми. В частности, от супруги Макрона она получила совет продолжать посещать концерты и ходить в кино (Разговор состоялся до начала пандемии. – “ГОРДОН“).

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.

Актер, художественный руководитель студии “Квартал 95” Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Визит Зеленского с женой в Париж по приглашению Макрона состоялся в середине июня 2019 года.17 июня Зеленская встретилась с женой Макрона в Елисейском дворце.