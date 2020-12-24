 

Экс-главу Клинского района приговорили к 15 годам колонии за коррупцию

24.12.2020, 17:16, Новости дня
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Бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постриганя признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки и приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима, сообщила Генеральная прокуратура России.

«Суд приговорил Постриганя к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере в размере более 116 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности сроком на три года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что в 2010-2011 годах Постригань получил взятку в виде строительных материалов и услуг на общую сумму более 19 млн рублей за оказание содействия в получении в аренду земельного участка и разрешений о вводе в эксплуатацию недостроенных многоквартирных домов, а также «общее покровительство деятельности коммерческой организации». Кроме того, чиновник подписал разрешение на строительство пяти многоквартирных домов в поселке Решетниково, на что было перечислено 145 млн рублей по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Несмотря на то, что работы были проведены с нарушением проектной документации, Постригань выыдал разрешение на их ввод в эксплуатацию. Общая сумма ущерба превысила 38 млн рублей, уточняется в сообщении.

В июле в отношении Постриганя было возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества.

Ранее чиновника обвинили в мошенничестве и растрате на 43 млн рублей.



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