Александр Овечкин и Настасия Шубская показали младшего сына

24.12.2020, 16:54, Разное

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Александр Овечкин и Настасия Шубская довольно долго не показывали общественности своего старшего сына Сергея, зато теперь регулярно делятся фотографиями и видео с его участием. Младший Илюша родился в последних числах мая, и все это время если и появлялся в социальных сетях родителей, то только со спины. Сегодня же настал тот день, когда Александр и Настасия решили познакомить подписчиков и с ним, опубликовав его первый портрет в Instagram.

Знакомьтесь, наш Илюша. Съёмку делали в 3 месяца) Спасибо чудесному фотографу @pure_newborn, – подписала снимок Настасия.

Чуть меньше чем через месяц после рождения Ильи Александр Овечкин дал интервью Юлии Бордовских, в котором рассказал о том, как изменился его режим дня и удалось ли старшему Сереже подружиться с братом.

Дают ли мне высыпаться? Скажу огромное спасибо Насте. Она берет все на себя. Лишь иногда меня будит, чтобы я покормил Илюшу. Но большую часть времени мне дают спать.

Сережа принял очень хорошо Илью. Каждый раз, когда его видит, целует ножку. Мы пытаемся все делать осторожно, аккуратно, потому что Илья еще совсем маленький, поэтому не даем пока много времени проводить им друг с другом. А Сережа, когда видится с братом, пытается обнять его, поцеловать, чуть поиграть, но мы следим, чтобы все было очень осторожно.

Напомним, Александр и Настасия познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Поженились они в США в 2016-м, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве. Первенец пары появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчика назвали Сергеем.

Как бы громко и пафосно это ни ­звучало, но рождение ребенка действительно переворачивает жизнь, с самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена – и ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду,- признавалась Настя в интервью HELLO! в августе прошлого года. О том, что они ожидают рождения второго ребенка, стало известно в феврале 2020-го, а вскоре после этого Александр и Настасия признались, что ждут мальчика. Об этом молодые родители сообщили во время проведения праздничной вечеринки baby-shower. Это семейное торжество они стилизовали в черно-белых тонах: праздничный торт, “одетый” в классический смокинг, имбирные печенья в похожих “костюмчиках”, черно-белая гамма украшений и большая яркая растяжка “Добро пожаловать, маленький джентльмен!” — все вокруг говорило о том, что вскоре у первенца Александра и Настасии, полуторагодовалого Сергея, появится младший брат. Спустя несколько месяцев так оно и случилось.

Александр, Настасия и Сергей