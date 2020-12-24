Депутат Рады Гончаренко заявил об уничтожении Зеленским института президентства на Украине

24.12.2020, 16:48, Разное

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Представитель партии “Европейская солидарность” предположил, что Владимир Зеленский может уничтожить институт президентства на Украине. Люди устанут от политических экспериментов и в результате выберут парламентскую республику.

По мнению Гончаренко, в таком случае в стране установится баланс. Все важные вопросы будут решать элиты. “Это возможный вариант”, – подчеркнул политик в эфире украинского телеканала “Прямой”.

Ранее представители социологической службы имени Разумкова опубликовали результаты опроса граждан. Около 42% жителей Незалежной признались, что разочарованы деятельностью Зеленского.

Согласно данным фонда “Демократические инициативы”, почти 30% украинских граждан считают президента “неудачником года”. Примечательно, что 14% уверены: этого звания заслуживает экс-лидер Петр Порошенко.

Ранее политолог Святослав Вышинский заявил, что Владимир Зеленский теряет контроль над регионами. Ослаблением его позиций пользуются местные элиты. Они создали широкие коалиции против главы государства.

Напомним, весной 2019 года состоялись седьмые выборы президента Украины. В первом туре основатель партии “Слуга народа” Владимир Зеленский набрал 30% голосов, а во втором – 73% голосов.