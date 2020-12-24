Арт-кластер “Таврида” подвел итоги 2020 года

24.12.2020, 16:48, Разное

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Участниками проектов “Тавриды” стали 32 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Образовательные форматы провели более 500 экспертов. А на реализацию лучших творческих проектов было выделено 104 миллиона рублей грантовой поддержки.

“2020 год поставил перед командой АНО “Центр развития культурных инициатив” важные задачи, которые нашли отражение в реализации новых проектов, отвечающих вызовам времени и подтверждающих статус арт-кластера “Таврида” как платформы возможностей для молодых деятелей культуры и искусств со всей России”, – отметил гендиректор АНО, руководитель арт-кластера “Таврида” Сергей Першин.

Участники “Тавриды” запустили ряд социальных инициатив. Первым большим проектом интеграции онлайн-форматов в образование стала “Таврида на удаленке”.

Также участники запустили челлендж #ЧистоеИскусство, реализовали программы дополнительного образования для детей #ТавридаДетям, провели онлайн-стримы #ТавридаНаУдаленке, помогли поддержать молодых деятелей культуры и искусств.

Команда арт-кластера организовала празднование Дня Победы и Дня России в регионах. Состоялось более двух тысяч концертов, создано свыше 120 объектов стрит-арт.

В 2020 году на форуме “Таврида” открылось несколько новых направлений: антишкола индустрии моды, антишкола региональной привлекательности, антишкола классической и джазовой музыки. Также в уходящем году появились премии для молодых деятелей современного искусства. Многие получили контракты и возможность стажировки.

В сентябре в рамках фестиваля “Таврида – АРТ” начала работать крупнейшая кастинговая платформа. Тысячи молодых творцов прошли более 120 онлайн-кастингов по 10 направлениям.

В уходящем году “Таврида” открыла свои двери в столице. Самым ожидаемым событием фестиваля “Таврида АРТ Moscow”

стало вручение премии “Легенды Тавриды”. Она учреждена молодыми деятелями культуры и искусств для своих мэтров, наставников и учителей.

Новый форум и фестиваль “Таврида” состоятся в 2021 году. Планируется начать строительство круглогодичной арт-резиденции, продолжится поддержка молодых творцов, появятся новые направления.