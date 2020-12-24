Медики раскрыли лучшие диеты долгожителей

24.12.2020, 16:46, Разное

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В настоящее время многие люди всё больше внимания стали уделять здоровому образу жизни и сбалансированному питанию. Медики раскрыли лучшие диеты долгожителей.

Возглавила список средиземноморская диета, так как характеризуется стабильным рационом питания, которого можно придерживаться на протяжении всей жизни. В её основе – растительная пища, богатая витаминами, минералами, антиоксидантами, снижающими риск многих хронических заболеваний. Диетологи подчеркнули, что если в подобный рацион добавить молочные продукты, содержащие жиры и кальций, то это будет также полезно для здоровья, особенно для женщин.

Популярна среди долгожителей и DASH-диета (для гипертоников), она снижает давление за счёт фруктов и овощей, цельнозерновых, семян, орехов и бобовых. В таком рационе практически отсутствуют продукты животного происхождения и пища, прошедшая промышленную обработку, благодаря чему нормализуется уровень холестерина, а также не допускаются ожирение и воспаление.

Для продления жизни медики рекомендуют воспользоваться диетой стран «голубой зоны» (Япония, Греция, Италия, Коста-Рика, штат Калифорния в США), которые славятся своими долгожителями. Она состоит из свежих цельных продуктов, зачастую растительных, а также орехов и оливкового масла, при этом ограничивается употребление красного мяса, а тяжёлая пища перед сном вообще исключается.

Диета хищника (мясная), обладая антиоксидантным действием, тоже способствует долголетию. В ней много солнечного витамина D (кальциферола), омега-3 аминокислот и других питательных веществ. Также по результатам исследования, в котором приняло участие свыше 2 тысяч добровольцев, существует интервальное голодание, которое продлевает жизнь.