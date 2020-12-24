Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о разводе с мужем

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24.12.2020, 16:46, Разное
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Недавно в Сети появилась информация о том, что Кристина Орбакайте намерена развестись с супругом Михаилом Земцовым. Дочь Аллы Пугачевой прокомментировала эти слухи и поделилась своими планами по поводу встречи новогодней ночи.
Кристина Орбакайте заверила поклонников, что у нее все в порядке в личной жизни. 49-летняя певица живет с бизнесменом «душа в душу», а на карантине они постоянно проводили время вместе. Артистка призналась, что уходящий год стал для нее «годом семьи», так как раньше она из-за напряженного гастрольного графика редко виделась с близкими. Дочь Примадонны расстроил только тот факт, что сыновья были от нее далеко на самоизоляции. Поэтому она проводила время в компании супруга и дочери Клавдии. За время карантина они очень сблизились и могли часами общаться на различные темы. Сейчас, как призналась артистка, ей сложно возвращаться в профессию после такого домашнего отдыха.

Певица надеется, что встретит наступающий год в кругу семьи за большим столом. Однако пока она не знает, где именно это будет из-за пандемии. Обычно блюда для встречи новогодней ночи готовит у них Алла Пугачева. На столе Примадонны всегда есть запеченная утка, оливье и сельдь под шубой. Кристина Орбакайте пошутила, что для нее главное блюдо в Новый год – это шампанское. Так получается, что об игристом алкоголе артистка вспоминает только на праздник.



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