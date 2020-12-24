Варнава назвала минусы совместной жизни с Молочниковым

24.12.2020, 16:46, Разное

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Популярная ведущая и актриса Екатерина Варнава пояснила о минусах совместной жизни с молодым режиссером Александром Молочниковым. Они заключатся в профессии избранника.

Об отношениях пары стало известно недавно. Варнава поделилась информацией о том, что вместе с Молочниковым проживает в съемной квартире. По словам знаменитости, самое ужасное – находиться рядом с режиссером, видеооператором или же фотографом, поскольку человек выступает в роли лабораторной мыши. В целом эти профессии актриса назвала хорошими. Однако сама же она не любит сниматься.

До этого больше семи лет звезда Comedy Women состояла в отношениях с танцором Константином Мякиньковым. Минувшей весной в ходе разговора с Ксенией Собчак Варнава раскрыла информацию, что уже около года не живет вместе с избранником. Тогда она призналась ведущей, что за ней ухаживает некий молодой человек. Оказалось, что это был Александр Молочников.