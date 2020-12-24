 

Варнава назвала минусы совместной жизни с Молочниковым

24.12.2020, 16:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная ведущая и актриса Екатерина Варнава пояснила о минусах совместной жизни с молодым режиссером Александром Молочниковым. Они заключатся в профессии избранника.
Об отношениях пары стало известно недавно. Варнава поделилась информацией о том, что вместе с Молочниковым проживает в съемной квартире. По словам знаменитости, самое ужасное – находиться рядом с режиссером, видеооператором или же фотографом, поскольку человек выступает в роли лабораторной мыши. В целом эти профессии актриса назвала хорошими. Однако сама же она не любит сниматься.

До этого больше семи лет звезда Comedy Women состояла в отношениях с танцором Константином Мякиньковым. Минувшей весной в ходе разговора с Ксенией Собчак Варнава раскрыла информацию, что уже около года не живет вместе с избранником. Тогда она призналась ведущей, что за ней ухаживает некий молодой человек. Оказалось, что это был Александр Молочников.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Без чердаков и шашлыков. Что известно о новых правилах противопожарного режима?

27.11 / Адвокат экс-премьера Дагестана получил шесть лет колонии

24.08 / Девушка отправила сообщение умершему брату и неожиданно получила ответ

11.12 / Мнение: Друг нашей семьи – телохранитель Горбачёва

28.09 / Мнение: Монстры в поле

27.07 / Мнение: Агрессивные грамманаци. Да, “звОнит” включат в новый словарь

20.12 / Мнение: О шокирующей дремучести русских и американцев

12.08 / «Хапун» — излюбленная тактика белорусских силовиков

11.08 / Даниил Белых о продолжении популярного ситкома: Пора снимать “Сваты. Второе поколение”

21.08 / Эксперты разъяснил опасную особенность телефонов с двумя SIM-картами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска