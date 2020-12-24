Вакцину «Спутник V» в виде порошка начнут выпускать в 2021 году

24.12.2020, 16:42, Разное

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Вакцина «Спутник V», разработанная учеными Центра им. Гамалеи, имеет две формы — в виде жидкости и порошка для приготовления раствора. Второй тип вакцины предназначен для доставки в отдаленные регионы: он более стабильный и позволяет хранение при температуре 2-8 градусов. Обе формы предназначены для внутримышечного введения и прошли клинические испытания, показав одинаковую эффективность и безопасность.

В настоящий момент в РФ используется только замороженная вакцина, причем в одном флаконе содержится пять доз, поэтому людям, которые приходят в прививочные пункты, иногда приходится подолгу ждать других желающих получить препарат.

Глава Минпромторга также анонсировал объемы выпуска обеих форм вакцин на ближайшие месяцы. До конца декабря планируется произвести более 2,5 миллионов доз. В январе с учетом корректировки планов объемы производства составят 3,5 миллионов доз, к апрелю — 18 миллионов. Предположительно, к июлю в РФ будет выпущено 30 миллионов доз вакцины «Спутник V».

Ранее о планах производить порошковую форму вакцины объявила американская фарм компания Pfizer, ставшая лидером в мировой гонке за вакциной. Препарат показал очень высокую эффективность в клинических испытаниях и уже получил разрешение на экстренное использование, но поскольку вакцина должна храниться при температуре 70 градусов, это может затруднить логистику. В ноябре компания анонсировала производство препарата в лиофилизированной форме для приготовления раствора. Порошковая вакцина может храниться при стандартных температурах охлаждения.