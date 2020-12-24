 

Москаль заявил, что при жизни Евгения Щербаня ИСД был убыточной компанией

24.12.2020, 16:36, Новости дня
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Евгений Щербань не имел доли в “Индустриальном союзе Донбасса” и при его жизни компания была убыточной. Об этом заявил  в интервью “Главкому” экс-нардеп, бывший председатель Луганской ОГА и экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который стал адвокатом Руслана Щербаня, сына убитого в 90-х донецкого бизнесмена Евгения Щербаня. Так он прокомментировал заявления старшего сына Щербаня о якобы наличии у его отца доли в ИСД.

“Если Евгений-младший рассказывает о каком-то мифическом наследстве в виде “Индустриального союза Донбасса”, которое присвоили плохие дяди… Но никогда Щербань там не был. Следствием установлено, что он не был акционером ИСД”, – отметил Москаль.

По его словам, ИСД был создан по инициативе Щербаня, чтобы покупать газ на границе с Россией и поставлять его предприятиям Донецкой области. Однако при жизни бизнесмена эта компания не имела никаких доходов.

“В “Индустриальном союзе Донбасса” при жизни Евгения Щербаня ничего не было, кроме убытков и долгов. Что они могли украсть? Как можно украсть то, чего нет? Украсть долги?” – сказал Москаль.

Политик и бизнесмен, народный депутат Украины ІІ созыва Евгений Щербань в середине 90-х был одним из самых богатых людей Украины. Он был убит 3 ноября 1996 года на режимном объекте – в донецком аэропорту, куда с семьей прилетел из Москвы. Тогда же смертельные ранения получила жена Щербаня Надежда Никитина, авиатехник и бортмеханик.

19-летний сын Щербаня Руслан, который тоже прилетел с ними из Москвы, остался жив. 

Старший сын, Евгений Щербань, в документальном фильме “Наследник” утверждает, что после убийства отца его деньги были украдены, и заявил, что претендует на $1 млрд компенсации за долю в “Индустриальном союзе Донбасса”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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