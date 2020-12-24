 

Возможность привиться от COVID получили сотрудники полиции и общепита в Москве

24.12.2020, 16:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве продолжат работать в новогодние праздники, список категорий тех, кто может записаться на прививку с 28 декабря, дополнят работники сферы ЖКХ, общепита и спорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил в своем блоге, что «в новогодние праздники пункты вакцинации от COVID-19 будут работать», и для того, чтобы «как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря 2020 года мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города».

Речь идет о занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта, органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других.

Собянин добавил, что записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

«В новогодние и рождественские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом», – заключил он.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Также сообщалось о том, чем отличаются разные российские вакцины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / “Эффективное министерство”. Бутусов получил должность в Минобороны Украины

26.07 / Дегтярев выступил за открытый суд над Фургалом

30.08 / В Минске заметили людей с российскими и георгиевскими флагами

15.12 / “Дело ФФУ застыло, как холодец”. Венедиктова заявила, что берет на контроль еще одно громкое расследование

16.10 / Полиция Украины открыла 346 уголовных производств по фактам нарушений во время предвыборной кампании

27.09 / Правительство Армении объявило военное положение и мобилизацию из-за обострения на границе с Азербайджаном

22.08 / Названы сроки экспорта российской вакцины от COVID-19

30.11 / Туркмения предложила ШОС развивать взаимодействие в энергетике

21.07 / Маск вошел в число пяти богатейших людей мира

06.07 / Раскупили за день. Илон Маск запустил в продажу красные шорты Tesla

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска