Аэропорт Шереметьево ввел в эксплуатацию ВПП-1 после реконструкции

24.12.2020, 16:22, Новости дня

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Первая взлетно-посадочная полоса (ВПП-1) московского аэропорта Шереметьево введена в эксплуатацию после реконструкции. Первый рейс с обновленной полосы выполнит самолет авиакомпании «Аэрофлот».

В церемонии открытия принял участие министр транспорта Виталий Савельев, первый замминистра транспорта – руководитель Росавиации Александр Нерадько, руководство аэропорта и авиакомпаний, передает РИА «Новости».

ВПП-1 Шереметьево была закрыта на реконструкцию в конце января. В ходе реконструкции предполагалось полностью разобрать полосу и заново построить полноценную цементобетонную ВПП длиной 3550 метров и шириной 60 метров. Всего в аэропорту три ВПП.

Пропускная способность аэропорта после ввода ВПП в эксплуатацию возрастет с 90 до 110 взлетно-посадочных операций в час (ВПО/ч), а в перспективе, по результатам имитационного моделирования, может достигнуть 135 ВПО/ч.

Проект реализован за счет собственных средств в рамках концессионного соглашения от 2018 году между государством в лице Росавиации и аэропортом Шереметьево. Вложенные инвестиции по условиям соглашения будут компенсированы из инвестиционной составляющей тарифа за взлет-посадку воздушных судов.

Строительные работы произведены в рекордно короткие сроки – за 10 месяцев в условиях резкого сокращения производственной деятельности аэропорта, падения объемов выручки, а также необходимости соблюдения строгих противоэпидемиологических мер. Несмотря на введенные ограничения, строительно-монтажные работы проводились в действующем аэропорту в бесперебойном режиме. При закрытии ВПП-1 на реконструкцию взлетно-посадочные операции на аэродроме выполнялись на существующей ВПП-2 и введенной в эксплуатацию ВПП-3. Это уникальный проект для международной авиационной отрасли с точки зрения его технологической сложности и коротких сроков реализации объекта. Сумма капитальных вложений составила свыше 114 млн долларов.

Полоса позволяет выполнять взлет и посадку всех типов и модификаций воздушных судов российского и иностранного производства, включая Airbus А380, а также перспективных типов ВС.

Введение новой структуры воздушного пространства и эксплуатация комплекса из трех ВПП в аэропорту Шереметьево позволит повысить топливную эффективность авиакомпаний, уровень безопасности и пунктуальности полетов и снизить нагрузку на диспетчерский и летный состав за счет применения бесконфликтных схем прилета и вылета воздушных судов.

Отмечается, что ввод в строй реконструированной ВПП-1 укрепит лидирующие позиции аэропорта Шереметьево в мире по пунктуальности выполнения рейсов.

Напомним, в апреле Шереметьево временно приостанавливал практически все инвестиционные проекты, кроме реконструкции первой взлетно-посадочной полосы, а также на время прекратил использование третьей ВПП.