Арт-кластер «Таврида» подвел итоги года

24.12.2020, 16:22, Новости дня

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Уходящий год стал точкой отсчета для запуска новых проектов арт-кластера «Таврида», в 2020 году были реализованы новые возможности для молодых деятелей культуры и искусств со всей России, сообщил генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, говоря об итогах года.

«Этот год запомнится нам всем. Уже очевидно, что он войдет в историю как один из переломных. Но главное – мы осознали, что наш мир не будет прежним. А еще что мы точно способны сделать его лучше! 2020 год поставил перед командой АНО «Центр развития культурных инициатив» важные задачи, которые нашли отражение в реализации новых проектов, отвечающих вызовам времени и подтверждающих статус арт-кластера «Таврида» как платформы возможностей для молодых деятелей культуры и искусств со всей России. Мы с командой смотрим вперед с оптимизмом и уже сейчас готовим для творцов новые проекты, которые несомненно помогут им в достижении целей», – отметил Першин.

Участниками проектов арт-кластера стали 32 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, более 500 экспертов провели различные образовательные форматы, 104 млн рублей грантовой поддержки было выдано на реализацию лучших творческих проектов, 135 муралов и граффити были созданы по всей России, 10 новых арт-объектов пополнили арт-парк, 45,5 млн просмотров набрали прямые трансляции мероприятий.

Команды проектов «Таврида» из всех уголков РФ одними из первых откликнулись на вызовы времени и выступили инициаторами ряда социальных проектов. «Таврида на удаленке» стала первым большим проектом интеграции онлайн-форматов в образование и ивенты в период начала пандемии. В нем приняли участие известные артисты и представители арт-индустрий.

Кроме того, команда арт-кластера организовала празднование Дня Победы и Дня РФ во многих регионах страны. Как результат, во дворах состоялось более 2 тыс. концертов, было создано более 120 стрит-арт-объектов, прошли другие масштабные акции.

В преддверии старта форума «Таврида» состоялась I Международная онлайн-конференция «APTtalk. Искусство после» – глобальная дискуссия о трендах, инновациях, перспективах в культуре, искусстве и креативных индустриях в период после выхода из локдауна. В 2020 году «Таврида» стала первым офлайн-форумом в РФ после пандемии.

Сразу несколько новых направлений было открыто в этом году – антишкола индустрии моды, антишкола региональной привлекательности, антишкола классической и джазовой музыки. Новшеством сезона 2020 также стало вручение специальной премии для молодых деятелей современного искусства: 10 человек получили контракты на продюсерское сопровождение, возможность стажировки и интеграцию в масштабные российские и международные арт-проекты.

В сентябре в рамках фестиваля фестивалей «Таврида – АРТ» начала свою работу крупнейшая кастинг-платформа: 5 тыс. молодых творцов прошли более 120 онлайн-кастингов по 10 творческим направлениям.

Впервые за шесть лет проведения главного творческого события страны в Крыму «Таврида» открыла свои двери в столице – в октябре прошел фестиваль «Таврида АРТ Moscow». Самым ожидаемым событием фестиваля стало вручение премии «Легенды Тавриды», учрежденной молодыми деятелями культуры и искусств для своих мэтров, наставников и учителей.

Организаторы отмечают, что форум и фестиваль в 2021 году состоятся. Они станут более яркими и доступными.