 

Москва значительно расширила круг категорий для вакцинации от COVID-19

24.12.2020, 15:54, Разное
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С 28 декабря прививка от коронавируса станет доступна сотрудникам предприятий в сфере ЖКХ, общественного питания, спорта, а также занятым в органах охраны правопорядка – полиции, прокуратуре, судах и других.

“Записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях”, – рассказал градоначальник.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Первыми возможность сделать прививку получили работники сферы образования, здравоохранения и социальной защиты.

С 14 декабря запись на вакцинацию открылась для работников офисов “Мои документы”, предприятий торговли и сферы услуг. С 21 декабря прививку могут сделать сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ.

В городе развернуто 70 пунктов вакцинации. Сделать прививку могут жители столицы от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикрепленные к городской поликлинике. Люди старшего возраста получат вакцину позже.

Запись на прививку открыта в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Прививочные пункты работают с восьми утра до 20 часов вечера ежедневно.

На закупку 1,5 миллиона доз препарата из резервного фонда столицы выделено 3,9 миллиарда рублей. В бюджете-2021 на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей.



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