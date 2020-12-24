Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве продолжат работать в праздники

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24.12.2020, 15:54, Разное
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“В новогодние праздники пункты вакцинации от COVID-19 будут работать. Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря 2020 г. мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города”, – написал Сергей Собянин в своем блоге.

С 28 декабря прививка от коронавируса станет доступна занятым в сфере ЖКХ, спорта, общественного питания. Также открывается запись на вакцинацию для сотрудников полиции, прокуратуры, судов и других органов охраны правопорядка.

Пройти вакцинацию также смогут волонтеры и занятые в некоммерческих религиозных организациях. “В новогодние и рождественские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом”, – отметил градоначальник.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Запись на прививку открыли для работников здравоохранения, образования и органов социальной защиты.

С 14 декабря записаться на прививку могут сотрудники офисов “Мои документы”, предприятий торговли и сферы услуг. С 21 декабря – работники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ.

В Москве действуют 70 кабинетов вакцинации. Записаться на прививку можно на сайте mos.ru. Прививочные пункты работают с восьми утра до 20 часов вечера ежедневно.

Пройти вакцинацию от коронавируса пока могут жители столицы от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикрепленные к городской поликлинике. Люди старшего возраста смогут сделать прививку позже.



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