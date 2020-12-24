 

Алексей Панин без трусов помедитировал на берегу моря

24.12.2020, 15:52, Разное
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Эпатажный актер Алексей Панин решил помедитировать на берегу у моря без трусов. Соответствующим снимком артист поделился на своей странице в социальной сети Instagram.
Алексей Панин недавно переехал на ПМЖ в солнечную Испанию. Во время прогулки по пляжу он решил помедитировать. Актер без нижнего белья сел на камень в характерную позу. При этом на его теле находилась только белая футболка, а на лице присутствовали солнцезащитные очки.

Фолловеры Панина не оценили его провокационный снимок. Они сразу начали шутить над актером. Юмор в свой адрес артист оставил без комментариев.

Напомним, что в Испании Алексей Панин некоторое время назад официально получил вид на жительство. Перед тем, как покинуть РФ, актер не раз заявлял, что не может существовать в гомофобном обществе. Себя знаменитость называет бисексуалом. Он считает, что Испания толерантно относится к представителям ЛГБТ.



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