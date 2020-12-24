 

Названы напитки для облегчения похмелья

24.12.2020, 15:52, Разное
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Врач Владимир Белов назвал самые вредные новогодние напитки. Он не рекомендует лечить утреннее похмелье после праздника спиртным.
Новый год редко обходится без алкоголя. Если спиртного выпить сильно много, то на утро не нужно продолжать его употреблять. Облегчение наступит только на короткое время, а отравляющий эффект усилится.

Справиться с симптомами похмелья поможет капустный рассол. Положительный эффект на организм оказывает и куриный бульон. Сутра можно выпить брусничный или же клюквенный морс, только сделанный самостоятельно, а не купленный в магазине.

Важно не забывать о том, что спиртные напитки категорически нельзя мешать друг с другом. Лучше выбрать себе какую-то одну разновидность на всю ночь. Чтобы не бороться с неприятными последствиями утром, необходимо знать меру.



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