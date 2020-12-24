Любовь Успенская перед Новым годом простила Ксению Собчак после скандала на шоу «Док-Ток»

24.12.2020, 15:52, Разное

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Любовь Успенская опубликовала видео с Ксенией Собчак. На нем звезды обнимаются, как оказалось, перед Новым годом певица простила телеведущую.

Любовь Успенская, как и многие другие селебрити, активно пользуется социальными сетями. На страницах своих профилей она размещает не только информацию о творческих успехах или планах, но и подробности личной жизни. Настоящей драмой в жизни артистки стала ссора с дочерью Татьяной Плаксиной. Эта история стала также одной из тем программы Ксении Собчак «Док Ток». Из-за скандала на шоу королева русского шансона почти год не общалась с телеведущей. Однако в преддверии зимних праздников артистка решила простить свою обидчицу.

Причиной напряженных отношений между Собчак и Успенской стало недопонимание между ними в ходе ток-шоу. Вместо поддержки, на которую рассчитывала исполнительница после конфликта с дочерью, она услышала критику в свой адрес. Ксения Собчак предположила, что знаменитая шансонье сама виновна в неправильном воспитании наследницы. Это оскорбило и возмутило Любовь Успенскую, из-за чего она покинула студию прямо во время эфира. Как сообщают СМИ, до этих событий эстрадную звезду и экс-ведущую «Дома-2» можно было назвать близкими подругами.

Вчера же на странице Успенской в Инстаграм появилось короткое видео, на котором та продемонстрировала, что готова простить обидевшую ее приятельницу. В кадре она обняла Ксению Собчак и призналась, что оставляет в прошлом все обиды. При этом сама телеведущая подчеркнула, что она прежде всего – журналист, потому на ее слова нельзя обижаться. Она попросила Успенскую не воспринимать слова, сказанные в ходе передачи, слишком близко к сердцу. Стоит отметить, что, по данным «Инфореактора», после выхода «Док Тока» Успенская назвала Ксению Собчак «циничной, холодной и пустой». Сейчас же певица призналась, что оставляет все невзгоды и недопонимание в уходящем году, пожелав подписчикам сделать так же. При этом сама Ксения Собчак не пыталась обнять подругу, на что обратили внимание пользователи Сети.