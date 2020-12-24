Скандалы: Испанская «Покровка»

24.12.2020, 15:50, Разное

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В деле о «русской мафии» в Аликанте фигурируют нижегородские коммерсанты и «воры в законе»

В Испании продолжается громкое расследование об отмывании средств «русской мафии», в рамках которого были задержаны 23 человека, в том числе и крупный нижегородский предприниматель Михаил Жижин. В своих публикациях испанские СМИ упоминают коммерсантов из Нижнего Новгорода Михаила Данилова, Игоря Щеголева, Альберта ­Гусева, Камиля Хафизова, а также авторитетных бизнесменов из других регионов и «воров в законе». Нижегородские предприниматели фигурируют как покупатели недвижимости Испании для развития бизнеса и в личных целях.

Пресса Испании активно пишет про крупнейшее расследование против предполагаемой сети по отмыванию денег «русской мафии» и «мафии Восточной Европы», чьи капиталы вкладывались в покупку недвижимости на побережье Испании. Напомним, на прошлой неделе полиция Испании задержала 23 подозреваемых в рамках спецоперации Testudo — «Черепаха». Как шутливо пишут испанские СМИ, вероятно, так в полиции ее прозвали за медлительное семилетнее расследование. Ключевым фигурантом, своего рода посредником между богатыми клиентами из России и испанскими госорганами, следствие считает юриста Алексея Широкова, жившего в Испании с отрочества. Он учился в иезуитской школе, затем выучился на юриста и основал в поселении Алтея риэлторскую фирму Realty Lab. Бизнесмен состоял в адвокатской коллегии провинции Аликанте, входил в ряды испанской Народной партии, увлекался стрельбой. На его вилле полицейские нашли арсенал из нескольких пистолетов, дробовиков, снайперской винтовки и множества патронов. Испанские СМИ пишут о нем как о щедром меценате, который своими подношениями и подарками коррумпировал несколько сотрудников муниципальных служб, полиции и Гражданской гвардии, среди арестованных есть советник по общественной безопасности мэра Бенидорма.

В том числе Алексей Широков занимался в Испании делами нижегородского коммерсанта Михаила Жижина (ранее владел компаниями, занимающимися девелопментом, дорожным строительством, выполнением крупных строительных госказаказов, торговлей алкоголем и продуктами питания, управлением рынками Нижнего Новгорода, связанной с ним компании принадлежит концертный зал «Юпитер»). Михаил Жижин также был задержан и арестован в Испании. Как сообщает El Diariо, юрист вел переговоры о продаже промышленного склада на острове Ивиса «российскому бизнесмену, якобы связанному с организованной преступностью», Михаилу Жижину. Alicanteplаza упоминает, что Михаил Жижин, воспользовавшийся «сетью» посредников и юридическими услугами господина Широкова, также намеревался прибрести кемпинг в Алтее на свою супругу. Друга Михаила Жижина и предпринимателя Михаила Данилова, к которому также возникли вопросы по покупке дома в Испании, местной полиции задержать не удалось.

Испанская пресса упоминает имена и других нижегородских коммерсантов, отмечая, что юрист управлял несколькими компаниями, зарегистрированными в реестре Аликанте на Игоря Щеголева (возможно, речь идет о бывшем директоре «Газпром трансгаз Нижний Новгород», президенте федерации самбо Нижегородской области).

Издание Alicanteplаza со ссылкой на Европол сообщает, что были зафиксированы переговоры о переводе денег между Алексеем Широковым и «президентом компании «Экойл» Камилем Мансуровичем» (вероятно, речь идет о Камиле Хафизове, брате депутата нижегородского заксобрания Надира Хафизова).

Со ссылкой на постановление Следственного суда №1 Бенидорма в прессе упоминаются переводы денежных средств от связанного с Михаилом Жижиным партнерскими отношениями нижегородского предпринимателя Альберта Гусева (развивает сеть магазинов Spar, владеет компанией «Сладкая жизнь», Чернышихинским мясокомбинатом, компанией «Сыроварня», рестораном «Магадан» и другими видами бизнеса) и российского ресторатора Антона Пинского. Средства переводились испанским коммерческим структурам и, возможно, предназначались для покупки ресторана на Ивисе и дома в Камбрильсе.

Денежные средства принадлежали политикам и бизнесменам Нижнего Новгорода, города на западе России, «ворам в законе» и членам преступных синдикатов, которые регулярно ездят в Бенидорм и Малагу, выдавая себя за туристов или бизнесменов»,— пишут журналисты el Diario.

Несколько испанских СМИ со ссылкой на материалы следствия утверждают, что услугами сети по отмыванию сомнительных капиталов из России также могли пользоваться участники «подольской» и «кутаисской» преступных группировок. В публикациях упоминаются авторитетные подольские бизнесмены Борис Иванюженков и Максим Лалакин, «вор в законе» Мераб Джангвеладзе, «проживающий в Великобритании российский миллиардер» Борис Зингаревич и связанный с ним нижегородский «вор в законе» Василий Христофоров (Воскрес).

Один из нижегородских предпринимателей подтвердил, что местные коммерсанты давно обосновались на средиземноморском побережье Испании, создав там «земляческую деревню», а испанский юрист Алексей Широков помогал им решать вопросы с недвижимостью и видами на жительство.

Алтея — это такая испанская дача нижегородцев, наших там много.

Помните, был эпизод, когда заснувшего Вадима Булавинова из самолета на каталке вывозили в московском аэропорту? Он тогда как раз из Испании прилетел уставший с отдыха»,— посмеялся собеседник “Ъ-Приволжье”. В 2019 году “Ъ-Приволжье” писал о генеральном директоре ООО «ТП «Нижегородец»» (компания, связанная с Михаилом Жижиным) и бизнесмене Вадиме Смирнове, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 1 млрд руб., который был заочно арестован, поскольку скрылся в Аликанте. Еще один знакомый Михаила Жижина добавил, что испанцы должны разобраться в законности инвестиций: «Михаил, возможно, просто оказался не в том месте, не в то время». В Realty Lab не ответили на письмо “Ъ-Приволжье” по поводу арестованного шефа Алексея Широкова.

Иван Сергеев