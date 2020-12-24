Скандалы: Делу томского мэра добавили семейственности

24.12.2020, 15:50, Разное

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Главу города Ивана Кляйна обвинили в незаконном выделении участка собственной дочери

В Томске возбуждено новое дело на главу города Ивана Кляйна, арестованного в ноябре. Его подозревают в незаконном выделении младшей дочери Светлане земельного участка площадью 850 кв. м в престижном районе Томска в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости. Защита градоначальника говорит, что готова представить все документы, подтверждающие правомерность сделки. Первое уголовное дело градоначальника связано с использованием ресурсов власти в интересах семейного бизнеса.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Томской области завело второе дело в отношении главы Томска Ивана Кляйна. Как рассказали в ведомстве, градоначальник, который с середины ноября находится в СИЗО, подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Инкриминируемые чиновнику события произошли в 2015 году. По версии следствия, Иван Кляйн, который к тому времени два года занимал пост мэра, поручил начальнику департамента архитектуры и градостроительства горадминистрации предоставить его дочери Светлане Кляйн земельный участок в областном центре, минуя процедуру торгов. Речь идет об участке площадью 852 кв. м на улице Пастера — престижном, по мнению горожан, месте.

В дальнейшем, говорится в деле, между муниципалитетом и дочерью мэра был заключен договор купли-продажи земельного участка по заниженной, по версии следствия, стоимости.

«Действиями подозреваемого причинен существенный вред интересам общества и государства, выразившийся в дискредитации органов власти, нарушении прав граждан на приобретение указанного земельного участка, а также в недополучении бюджетом города денежных средств»,— указывается в материалах СКР. Размер ущерба, который был предположительно нанесен городской казне, следствие не раскрывает.

«Копию бумаг мы не получали, в нашем распоряжении находится та же информация, что и в открытых источниках, на сайте регионального следкома. По ситуации, связанной с приобретением земельного участка, мы готовы представить все необходимые юридические документы и обосновать законность данного приобретения. Могу только предполагать, что следствие, видимо, посчитало, что надо усилиться в обвинительной позиции»,— рассказала “Ъ” адвокат господина Кляйна Марина Вихлянцева. По ее словам, состояние здоровья ее клиента «болезненное». «У Ивана Григорьевича есть перечень болезней системы кровообращения и мочеполовой системы. По ответам врачей, его заболевания не дают возможности адекватного лечения и поддержания его состояния в условиях СИЗО»,— сказала защитник.

Ивана Кляйна сотрудники ФСБ и СКР задержали 13 ноября. При этом задержание произошло в тот момент, когда градоначальник проводил совещание по видео-конференц-связи. Закованного в наручники главу Томска провели по коридорам мэрии и вывели через главный вход. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил жесткое задержание мэра Томска: «Мы действительно обратили внимание, что достаточно жестко было — прямо во время мероприятия. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями мы не располагаем».

Чиновнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий в интересах семейной компании «Томское пиво» — одного из крупных производителей пива и кваса в Сибири.

Высокопоставленный чиновник является основным ее акционером, остальные совладельцы — его родные и близкие. По версии следствия, мэр Томска помешал томскому предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к пивзаводу. Там бизнесмен планировал возвести жилой квартал. По решению суда Ивана Кляйна водворили в СИЗО и на период следствия отстранили от должности.

Дополнительный резонанс расследованию придал еще один факт. Когда силовики пришли в квартиру градоначальника с обыском, предположительно его супруга выбросила водителю подушку, в которой были спрятаны документы с реквизитами счетов семьи Кляйн в российских и швейцарских банках.

Общая сумма хранившихся на них средств составила около 1,3 млрд руб.

Через несколько дней после ареста Иван Кляйн обратился к горожанам из тюрьмы. Он отверг выдвинутые против него обвинения и заявил, что будет бороться за свое честное имя.

Константин Воронов, Юлия Сасевич