 

После перенесенной инфекции вероятность снова заболеть COVID-19 снижается в 10 раз

24.12.2020, 15:48, Разное
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В исследовании Национального института рака использовались данные более 3,2 миллионов американцев, которые сдавали тесты на антитела в частных лабораториях. Ученые проанализировали информацию о состоянии их здоровья и результатах ПЦР-тестов в течение одного, двух и трех месяцев после проверки на антитела.

В выборке пациентов, у которых не было антител, за время исследования 3% заболели COVID-19. В то же время среди пациентов с антителами, то есть переболевших COVID-19, этот показатель составил только 0,3%. Таким образом,  в этом исследовании вероятность повторного заражения после перенесенной инфекции у пациентов с антителами была ниже в десять раз. Для того, чтобы оценить продолжительность защиты, требуются дальнейшие наблюдения, отмечают авторы исследования.

В другом исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine, ученые проанализировали данные более 12,5 тысяч медицинских работников больниц Университета Оксфорда, за которыми наблюдали шесть месяцев. Ученые также использовали информацию о результатах тестирования на антитела и ПЦР. Из 1,2 тысяч человек, перенесших COVID-19 ранее, повторная инфекция в течение полугода была подтверждена только у двоих. В то же время из 11,3 тысяч сотрудников, не имеющих антител, заболели 223 человека.

Ученые подчеркивают, что пока нет окончательных данных о продолжительности иммунитета, люди, переболевшие COVID-19, должны по-прежнему соблюдать меры профилактики: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее ученые из Канады проверили, как реагируют иммунные клетки переболевших коронавирусной инфекцией людей на повторную встречу с  SARS-CoV-2: насколько эффективно распознают его и борются с ним. Аналогичные реакции они провели для вируса гриппа. После этого авторы исследования сравнили, насколько эффективно клетки иммунитета борются с возбудителями двух разных инфекций. 

Выяснилось, что что реакция клеток иммунитета на коронавирус, взятых из крови участников исследования, сопровождалась усиленной воспалительной реакцией по сравнению с иммунным ответом на вирус гриппа. Реакция иммунных клеток на коронавирус «показывала меньший уровень защиты», чем реакция на грипп. 



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