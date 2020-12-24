Чернышов планирует завершить реформу ГАСИ сменой вывески – эксперт

24.12.2020, 15:42, Новости дня

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Президентская концепция реформирования градостроительной отрасли, которая должна была реализовываться с марта по декабрь, трещит по швам, пишет в своем блоге на сайте “Комментарии” экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

“Как я и опасался, в процессе реформирования сам идея реформирования была перевернута с ног на голову. Взявший на себя всю ответственность за реформу градостроительства своеобразный “тандем” министра общин и территорий Алексея Чернышова и народного депутата [от “Слуги народа”] Елены Шуляк наконец-то раскрыл все карты, представив общественности свой план реформы. Сама презентация “концепта” реформы сначала произошла во время круглого стола, организованного Конфедерацией строителей Украины во главе со Львом Парцхаладзе совместно с Офисом простых решений и результатов (ОПРР) Михаила Саакашвили. Правда, ОПРР играл во всем этом представлении “роль второго плана”, а вот на первом был заместитель Алексея Чернышова – Василий Лозинский, который и озвучил имеющийся план”, – написал Гаврилечко.

По его словам, на следующий день Чернышов лично представил свой план реформы на заседании Кабмина.

“Если вкратце, то Чернышов и Шуляк предлагают следующее. От ликвидации ГАСИ никто не отказывается, и она будет ликвидирована, но не сейчас, а как минимум весной. До этого же времени ГАСИ будет работать “в переходном периоде”. В то же время на своем ближайшем заседании Кабмин должен принять постановление об объединении в один орган новосозданных Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства. Новый орган предположительно будет называться Державна архітектурна інспекція містобудування (ДАІМ или, на русском, Государственная архитектурная инспекция градостроительства – ГАИГ). О том, кто и кого будет “даить”, немного ниже”, – отметил эксперт.

Гаврилечко напомнил, что 16 декабря Кабмин возобновил действие своего постановления №553 и до принятия изменений в закон контрольные функции будут реализовыват органы местного самоуправления и ГАСИ – до ее окончательной ликвидации.

“До марта 2021 года Верховная Рада должна внести изменения в законодательство, которыми устанавливаются новые правила контроля в градостроительстве. И вот тут наступит самое интересное. По задумке авторов, сервисные услуги в строительстве (регистрацию начала строительных работ) будут оказывать органы местного самоуправления и частные нотариусы. Полномочия же контроля за строительством получат: по объектам СС1 – местное самоуправление; по объектам СС2 и большей части объектов СС3 – частные компании или даже частные лица (с правом останавливать строительство); по объектам СС3, где есть особо высокие риски (ТРЦ, мосты, электростанции и т.д.) – новый орган ГАИГ. При этом и за частными контролерами, и за ДАІМ или же ГАИГ, если по-русски, будет установлен “жесткий контроль Минрегиона”, – объяснил он.

Таким образом, делает вывод эксперт, Минрегион будет выдавать и забирать лицензии у частных контролирующих организаций и по факту весь контроль в строительстве будет подчинен министерству.

“Если план Чернышова и Шуляк, которая явно аффилирована с крупными застройщиками из КСУ, “выгорит”, то весь строительный рынок будут делить Минрегион и крупные застройщики. Даже не сомневаюсь, что частные компании, которые получат права контролировать стройки, будут принадлежать самим же застройщикам, правда и тут у Минрегиона будет “право вето” в виде возможности отобрать лицензию в любой момент. Очевидно, что после этого любой застройщик не из “пула Парцхаладзе/Чернышова” сможет работать только если будет подчиняться правилам, которыми будет “рулить” Минрегион. Ну а вместо ГАСИ будет все та же ГАСИ, но под вывеской ГАИГ”, – заявил он.

Гаврилечко отметил, что роль бывшей Госархстроинспекции уже не будет ключевой.

“Впрочем, повторюсь, Чернышов не форсирует события и до момента окончания реформы его планы могут существенно поменяться. Вполне возможно, что новая ГАИГ будет не меньшим монстром, чем сегодняшняя ГАСИ, которой просто поменяют вывеску…” – резюмировал экономический эксперт Фонда общественной безопасности.

Главная функция ГАСИ – государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности, проектной документации, строительных норм, государственных стандартов и правил. Зеленский называл ГАСИ одним из наиболее коррумпированных органов и обещал, что ее ликвидируют.

13 марта 2020 года правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

22 октября Кабинет Министров Украины отстранил Юрия Васильченко от должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова от должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Кроме того, утратило силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко.

Васильченко обратился с письмом к президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде, в котором обращал их внимание на незаконность его отстранения и то, какие угрозы это несет реформе градостроения. Такое же обращение сделал и Алексей Башкиров.

12 ноября Чернышов заявил, что берет на себя ответственность за реформу ГАСИ, сообщала пресс-служба министерства. Портал RegioNews писал, что с того времени вопрос запуска вновь созданных органов, ликвидации ГАСИ и разработки необходимого градостроительного законопроекта не решился.