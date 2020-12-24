 

Пескову задали вопрос о требованиях Байдена к Трампу по России

24.12.2020, 15:28, Новости дня
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Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам на США и не вмешивается в ситуацию, связанную с позицией Вашингтона по этой теме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что избранный президент США Джозеф Байден требует от действующего главы Белого дома Дональда Трампа обвинить Москву в кибератаках, передает ТАСС.

«Не хотел бы давать комментарии по этому поводу, потому что цена таких сообщений чрезвычайно низкая в плане достоверности», – отметил он.

Песков добавил, что в Кремле не знают, «можно ли верить таким сообщениям, и не хотели бы в это вмешиваться».

Напомним, через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других.

Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран.

Байден считает, что ответственность за атаку якобы может нести Россия. СМИ в США также бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров».

Россия отвергла обвинения. В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атакам.



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