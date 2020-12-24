Названы сроки появления порошковой формы вакцины «Спутник V»

24.12.2020, 15:28, Новости дня

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Новая, порошковая форма российской вакцины «Спутник V» от коронавируса появится в 2021 году, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров заявил, что «у нас завершается регистрация стабильной жидкой формы, плюс 2 – плюс 8 (температура хранения)», передает РБК.

«Хранить будешь вынужден меньше, чем в замороженном виде, но это объективно. Транспортировка и логистика в этом смысле будут еще проще», – отметил он.

Кроме того, «новая форма, которая появится в следующем году – это лиофилизат, то есть порошок, который будет уже на месте смешиваться со средой и превращаться в полноценные вакцины, это еще проще будет».

Планируется, что к июню 2021 года или ранее РФ выйдет на производство 30 млн доз «Спутника V», в декабре 2020 года будет произведено «более 2,5 млн доз, в гражданский оборот – чуть меньше».

Цена на вакцину для внутреннего рынка будет снижаться по мере масштабирования ее производства: «Пока цена на три месяца, которая утверждена, – 1 тыс. 942 рубля, но это сделано с учетом того, чтобы мы могли быстро стартовать».

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Также сообщалось о том, чем отличаются разные российские вакцины.