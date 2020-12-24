 

Мнение: Госдума запретила мат в ЖЖ

24.12.2020, 15:10, Разное
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Справедливости ради надо сказать, что не только в ЖЖ, но и во всех соцсетях с 1 февраля мат будет запрещен. И мат в блогах должна будет выискивать и блокировать сама администрация социальной сети.

Конечно, в законе, принятом Госдумой в третьем чтении, речь не только про мат. Речь про ограничение доступа к информации, «выражающей „явное неуважение“ к обществу, государству, Конституции России», материалам с порнографическими изображениями, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий, данных о способах изготовления наркотиков, способах совершения самоубийства и другой запрещенной информации, а также содержащей «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях».

Повторюсь, с 1 февраля соцсети будут обязаны сами мониторить контент «в целях выявления и блокировки незаконной информации».

В общем, похоже, дело идет к тому, что в ЖЖ, как и в других соцсетях, будет запрещен не только мат. Писать, видимо, можно будет разве что про кошечек да собак. Ну и про то, что все бабы дуры и курицы. В ЖЖ останется только Миро?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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