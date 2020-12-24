Володин подвел итоги работы Госдумы в 2020 году

24.12.2020, 15:00, Разное

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В 2020 году депутаты приняли 553 закона. Работа депутатского корпуса проходила в непростых условиях пандемии и вызовов, сказал Володин в ходе заключительного пленарного заседания осенней сессии.

Спикер выразил благодарность руководителям политических фракций и комитетов и всем депутатам. “Спасибо большое за ответственный подход, за вашу позицию и отношение к обязанностям”, – сказал Володин.

Одними из наиболее важных спикер назвал законы в развитие поправок к Конституции. Принят 21 нормативно-правовой акт, четыре находятся на рассмотрении.

Володин отдельно отметил норму о приоритете российского законодательства над международными решениями. Это позволит защитить суверенитет страны, уверен спикер.

В осеннюю сессию депутаты активно работали и над бюджетом. Главный финансовый закон на следующие три года – социально ориентированный, подчеркнул председатель нижней палаты.

“Да, этот закон дефицитен. Да, есть проблемы. Но эти проблемы не перекладываются на плечи наших граждан, избирателей. Государство взяло на себя полную ответственность, и в бюджете заложены необходимые денежные средства для того, чтобы оказывалась социальная помощь, решались вопросы здравоохранения, образования”, – сказал Володин.

В связи с пандемией особую значимость приобрели вопросы социальной поддержки граждан. В 2020 году продлена программа маткапитала. Теперь она распространяется на рождение первого ребенка, напомнил спикер. Кроме того, ученики начальных классов обеспечены горячим питанием.

Также депутаты работали над вопросами комплексного развития территорий, ускорения расселения аварийного жилья и сокращения сроков строительства. Принято 15 федеральных законов, подчеркнул Володин.