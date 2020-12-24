Врач Яхина рассказала, как подготовить организм к новогодним праздникам

24.12.2020, 14:58, Разное

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Врач Римма Яхина рассказала, как подготовить свой организм к новогодним праздникам. Резко изменившийся рацион в эти дни оказывает на него довольно сильную нагрузку.

Новый год является долгожданным праздником всех россиян. Перед ним важно не забывать вести здоровый образ жизни. Необходимо стараться быть физическими активными. На новогоднем столе обычно присутствует очень много вкусных блюд. Перед тем, как начать отмечать праздник, нужно есть в течение дня небольшими порциями не менее трех раз. Специально садиться на диету не стоит, также не рекомендуется готовить блюда из экзотических продуктов.

Не нужно нагружать желудок острыми и жирными блюдами. Жареную пищу лучше заменить на отварную или же запеченную. Поскольку покровитель 2021 года не приветствует говядину на столе, в качестве мяса можно приготовить курицу или же индейку. Рекомендуется ставить на стол салаты, не содержащие майонезы.

Врач напомнила, что после употребления шампанского не исключены аллергические реакции. У людей могут возникнуть покраснения на коже.