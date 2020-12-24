Юлия Проскурякова намерена на время покинуть семью из-за контракта с киноагентством

24.12.2020, 14:58, Разное

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Юлия Проскурякова планирует на неопределенное время покинуть их с Игорем Николаевым дом. Артистка заключила контракт с актерским агентством, работающим на территории РФ, Европы и Америки.

Юлия Проскурякова в своем личном микроблоге в Instagram на вопрос поклонников о дате возможного отъезда подчеркнула, на период праздников она точно останется дома с семьей. Многие фолловеры осудили певицу за ее решение, однако всем критикам исполнительница ответила, что ей ничего не мешает быть вместе с Николаевым, и сотрудничество с киноагентством совершенно не связано с тем, что она рядом с супругом.

Проскурякова долго искала себя в творчестве, периодически меняя амплуа. Сначала она выступала в дуэте с мужем, позже решилась на сольную карьеру. Также она исполнила роли в шести фильмах. В то же время артистка отмечает, на первом месте для нее остается семья.