Эвелина Бледанс намекнула, что вышла замуж в четвертый раз

24.12.2020, 14:58, Разное

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В своем микроблоге Instagram Эвелина Бледанс опубликовала совместный снимок в объятьях мужчины и написала, что «просила нового хорошего мужа и получила». Актриса поинтересовалась у подписчиков, подходят ли они друг другу или нет.

В конце поста Эвелина Бледанс намекнула, что на фотографии «экранный» муж, но отметила, что он очень похож на нее нынешнего возлюбленного. Со своим третьим супругом Александром Семиным артистка развелась три года назад. По ее словам, брак распался из-за пристального внимания журналистов. Ситуация усугубилась после того, как у них родился особенный ребенок. После расставания актриса не появлялась на публике в компании мужчин. Однако 51-летняя звезда призналась, что ее сердце не свободно уже несколько лет. Личность возлюбленного она скрывает. Известно только, что он работает в сфере бизнеса, связанного с культурой. Эвелине Бледанс нравится то, что ее житель имеет отличное чувство юмора, постоянно о ней заботится и близкий по духу. Она чувствует себя в безопасности рядом с ним, но отношения не афиширует, так как убеждена, что «счастье любит тишину».

Предыдущий муж был младше артистки на девять лет. Несмотря на развод, экс-супруги смогли сохранить нормальные отношения ради сына. На данный момент Александр Семин женат на актрисе Марине Ментусовой, у них подрастает дочь Вера. Эвелина Бледанс также хотела еще раз познать радость материнства. Два года назад она прошла процедуру ЭКО, но забеременеть таким способом у нее не вышло.