Скандалы: Операция «Энигма»

24.12.2020, 14:56, Разное

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Как американские и колумбийские спецслужбы охотились на российских дипломатов

Колумбийские СМИ со ссылкой на источник в контрразведке сообщают о масштабной шпионской операции, которую ведут в стране сотрудники российского посольства. Двое дипломатов, которые, как утверждается, собирали сведения об энергетике, технологиях, обороне и добыче ресурсов страны, были высланы в Россию еще в начале декабря. Рассказываем, как следили за предполагаемыми шпионами и как на высылку дипломатов отреагировала Россия.

Подозрения, высылка и зеркальные меры

Как пишет авторитетный колумбийский общественно-политический журнал Semana, 7 декабря посла России вызвали в МИД страны и потребовали, чтобы двое сотрудников посольства, Александр Паристов и Александр Белоусов, покинули Колумбию в течение суток. Российский представитель не стал спорить или задавать вопросов, и на следующий день Паристов и Белоусов вместе со своими семьями вылетели из Боготы и направились в Москву с пересадкой в Амстердаме.

МИД Колумбии накануне подтвердил, что из страны были высланы сотрудники российского посольства, пояснив, что они нарушили Венскую конвенцию о консульских сношениях. Российское дипломатическое ведомство назвало решение колумбийской стороны безосновательным и заявило, что этот шаг «не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию». Также МИД добавил, что в ответ персонами нон грата были объявлены двое сотрудников диппредставительства Колумбии в Москве.

31-летний Паристов работал в Колумбии около двух лет на должности третьего секретаря посольства. 39-летний Белоусов занимал ту же должность, но в стране находился дольше — с ноября 2017 года. При этом колумбийские спецслужбы утверждают, что речь идет лишь о дипломатическом прикрытии, а на самом деле Паристов был сотрудником Службы внешней разведки, а Белоусов работал на военную разведку — ГРУ. В Колумбии они занимались сбором информации об энергетической инфраструктуре, добыче ресурсов, технологическом потенциале и военных секретах страны. Предполагаемые шпионы развернули целую сеть информаторов, которая особенно активно работала в городе Кали. За предоставленные сведения российские агенты щедро платили наличными.

«Энигма»

Сотрудников российских спецслужб удалось разоблачить в результате длительной спецоперации, получившей название «Энигма» (Загадка). Ее подробности в беседе с Semana раскрыл неназванный агент колумбийской разведки.

По его словам, еще в 2017 году внимание спецслужб привлек третий секретарь российского посольства Роман Борисов. За ним была установлена слежка, в результате которой выяснилось, что россиянин устанавливал контакты с колумбийскими должностными лицами в энергетическом и нефтяном секторах, а также в университетской среде. В 2018 году Борисов покинул Колумбию, но пришедший ему на смену Паристов продолжил контакты с его источниками, после чего колумбийская разведка пришла к выводу, что речь идет о централизованной операции, которую российские агенты проводят в стране.

По утверждению собеседника Semana, дипломатическая работа россиян была направлена на выявление людей, которые могли представлять интерес: под прикрытием своей работы Паристов и Белоусов могли посещать различные мероприятия, включая встречи в университетах и выставки военпрома. Также они пытались наладить связь с людьми, работающими в Банке Республики — аналоге российского Центробанка.

Агент разведки Колумбии рассказал, что россияне вели себя очень осторожно — перед встречами со своими источниками они могли на протяжении нескольких часов ездить и гулять по Боготе, заходить в кафе, пересаживаться с личных машин на такси и проверять, нет ли за ними слежки. При наличии малейших подозрений они отменяли встречи. С источниками Паристов и Белоусов встречались в людных местах и никогда не использовали для передачи информации современные средства связи: документы на бумаге передавались непосредственно из рук в руки. Колумбийской разведке потребовалось несколько автомобилей и мотоциклов, беспилотники и десятки опытных агентов, чтобы следить за сотрудниками посольства, не привлекая внимания.

Высылкой двух дипломатов история может и не закончиться. По утверждению представителя колумбийских спецслужб, российское посольство стало настоящим рассадником шпионажа — косвенным признаком этого колумбийцы считают его раздутый штат: там работает больше 40 дипломатов, что примерно соответствует количеству сотрудников посольства России в Великобритании. По меньшей мере 23 из них колумбийские спецслужбы также считают российскими агентами. Представитель разведки также заявил, что у России есть планы по вмешательству в президентские выборы 2022 года в Колумбии.

Кроме того, в сентябре колумбийское издание El Tiempo сообщало о том, что сотрудники сил безопасности разыскивают россиянина и израильтянина, которые якобы готовили покушение на президента страны Ивана Дуке Маркеса. Об этом власти предупредил некий заслуживающий доверия источник. Впрочем, об обвинениях в адрес России в причастности к подготовке покушения речи не шло, и опасения не нашли своего подтверждения.

Евгений Снегов