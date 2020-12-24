 

Янык, Зеленский и Золушка. В Минюсте рассказали, как украинцы называли детей в 2020-м

24.12.2020, 14:48, Новости дня
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В Министерстве юстиции Украины на запрос сайта “Сегодня” рассказали о самых популярных именах для детей в 2020 году.

В статистике среди обычных женских имен лидируют такие, как Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория и еще более десятка самых распространенных.

Среди обыкновенных мужских имен украинцы чаще всего выбирали такие, как Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий.

Наряду с обычными именами в этом году детям также давали имена сказочных героев и знаменитых людей. По данным Минюста, среди новорожденных девочек есть теперь малышки по имени Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.

Среди мальчиков есть такие, кто носит имя Зеленский (так назвали ребенка в Закарпатской области), Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

В июне Минюст сообщал, что самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих детей в 2020 году, стали Артем и София.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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