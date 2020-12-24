Геополитический прогноз на 2021 год — мир ожидают мрачные перспективы

24.12.2020, 14:44, Новости дня

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Нынешнее противостояние между мировыми державами может обостриться в 2021 году, пишет SRF. Из-за провала в борьбе с пандемией США ещё долгое время будут неспособны сосредоточиться на внешней политике, а Китай всё меньше воспринимается как «дружелюбная сверхдержава». Конфронтация, правда, развернётся на новом поле — эксперты предсказывают эскалацию «Большой Цифровой Игры».



Reuters

Ежегодно Лондонский Международный институт стратегических исследований IISS анализирует основные геополитические тенденции. На этот раз IISS опубликовал исследование, предсказывающее, как будет выглядеть мировая политика в 2021 году. Перспективы мрачные: коронавирус перевернул мир с ног на голову, а серьёзные межгосударственные конфликты не утихают до сих пор. Некоторые, как прогнозирует институт, могут даже обостриться, пишет SRF.

Несмотря на то что пандемия коронавируса в 2020 году отодвинула на второй план другие проблемы, они никуда не делись. Как пишет SRF, беспокойство в первую очередь вызывает растущая напряжённость между мировыми державами. Отношения США и Китая переживают свои худшие времена с 60-х годов, РФ и США — с 80-х. Ситуация между Китаем и Индией столь же опасна, как и в 1975 году. После четырёх лет президентства Дональда Трампа в отношениях между Европой и США впервые после окончания Второй мировой царит неопределённость такого масштаба.

С приходом к власти в США Джо Байдена европейско-американские отношения должны снова улучшиться, по крайней мере их атмосфера. Что касается отношений между остальными мировыми державами, IISS светлых перспектив не видит, передаёт SRF.

Возрос и внешнеполитический авантюризм авторитарных правителей: в Азербайджане и Турции против Армении, в РФ против Украины и в Сирии, в Китае в Южно-Китайском море. В прошлом доминирование США предотвращало эскалацию многих конфликтов при более или менее мягком давлении. Но это доминирование, как предсказывает институт, не вернётся даже при Байдене, которому сначала необходимо «залечить внутриполитические раны», прежде чем переключиться на внешнюю политику. Кроме того, США обнажили свои слабые стороны в ходе борьбы с пандемией, что нанесло долгосрочный ущерб их репутации. При этом многосторонняя система, основой которой является ООН, за последний год пошатнулась, подчёркивает SRF.

В свою очередь Китай «не идёт по стопам США»: Китай становится сверхдержавой, но, в отличие от Америки, Китаю «не удалось создать прочные союзы». Новый Шелковый путь понимается странами «не столько как предложение честного партнёрства, сколько как попытка увеличить влияние во многих частях мира». «Всё более дерзкое, иногда агрессивное поведение» стоит Пекину многих симпатий — от соседей в Восточной Азии до Европы, Африки и Южной Америки. И не осталось незамеченным, что Китай использует пандемию, чтобы «закрутить гайки в своей собственной стране», от Гонконга до Тибета и Синьцзяна, региона проживания мусульманских уйгуров. Как отмечает SRF, всё меньше и меньше стран видят в Китае дружелюбную мировую державу.

Место Запада на геополитической карте, однако, будет определяться не военным путём. Эксперты IISS предсказывают «Большую Цифровую Игру» (Digital Great Game. — ИноТВ). Как пишет SRF, в этой игре пока что отсутствуют правила, а участники по-прежнему действуют крайне грубо. И победитель пока не определён.

Одно, считает SRF, можно сказать наверняка: «противостояние между мировыми державами тяжёлым бременем ложится на мир». Решения текущих конфликтов найти так же трудно, как и общие подходы к борьбе с изменением климата или пандемией. В 2021 году геополитическая напряжённость, по прогнозам IISS, вероятно, усилится. Это опасно, потому что время от времени напряжённость может разряжаться «с громом и молнией».