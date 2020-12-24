Польский эксперт – Берлин не прочь укрепить влияние в Европе «по российскому сценарию»

24.12.2020, 14:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Хотя борьба вокруг российско-немецкого проекта всё ещё в разгаре, очень хочется верить в то, что наступающий год станет годом краха проекта «Северный поток — 2», признаётся польский эксперт по вопросам энергетики Якуб Вех. В беседе с Polskie Radio он поясняет, что Германия защищает проект нового газопровода, преследуя геополитические цели. Однако США также полны решимости его остановить.



Reuters

Политико-экономическая борьба за будущее газопровода «Северный поток — 2» продолжается. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на скорое завершение строительства проекта и на поддержку Берлина в этом вопросе, что подтвердило заявление Федерального морского и гидрографического агентства Германии о возобновлении работ. Однако другую точку зрения имеет один из авторов санкций США в отношении газопровода, американский сенатор Тед Круз — он уверен, что «Северный поток — 2» никогда не осуществит поставку газа, пишет Polskie Radio.

Заместитель главного редактора портала Energetyka24 Якуб Вeх в интервью польскому порталу объясняет, что ситуация для газопровода весьма затруднительная. В прошлом году из-за санкций США строительство было полностью остановлено, более того, эти ограничительные меры лишь расширяются. Впоследствии ситуация может дойти до того, что «Северный поток — 2» никогда не будет достроен, либо просто-напросто будет простаивать, потому что европейские компании будут бояться совершать сделки через него, отмечает эксперт.

В беседе он также рассказывает, что Москва пытается правовым путём обойти санкции Вашингтона. Об этом свидетельствует смена владельца баржи «Фортуна» дважды за последние недели. Более того, Вех обращает внимание на то, что не только Вашингтон выступает против этого проекта, тревогу также бьёт Варшава. «Американцы, как и поляки, понимают, что «Северный поток — 2» серьёзно угрожает стабильности региона, и стремятся к тому, чтобы проект в итоге не был достроен», — добавляет он.

Эксперт убеждён, что появилась определённая надежда на это в связи с попыткой отравления российского оппозиционера Алексея Навального, однако, по всей видимости, она оказалась ложной. «Если мы посмотрим на реакцию Германии или ЕС в целом как международной организации, мы приходим к курьёзному выводу — Германия и ЕС чертят русским красную линию, но когда Москва её пересекает, они проводят другую линию, которую как правило тоже можно пересечь», — поясняет Вех.

«С момента начала переговоров касательно строительства этой ветки и прокладки труб произошли такие события, как война на востоке Украины, присоединение Крыма, сбитие самолёта MH17, покушение на Скрипалей и кризис в Керченском проливе. Все эти вопросы связаны с Россией. Они свидетельствуют о том, что это агрессивная держава», — перечисляет он.

В беседе он подчёркивает, что не только для РФ этот проект имеет стратегическое значение, но и для большинства представителей немецкой элиты. Однако в качестве главного покровителя проекта он называет канцлера Германии Ангелу Меркель, которая, используя свою политическую позицию, распростёрла защитный зонтик над «Северным потоком — 2». Дело Навального стало наилучшим тому примером, ведь немецкий лидер просто решила переждать этот кризис.

Вех уверен, что «Северный поток — 2» для Германии играет важную экономическую роль в концепции построения энергетического хаба в Европе. Она намерена использовать своё центральное положение на континенте с целью создания определённого резервуара природного газа для последовательной его перепродажи.



«Это имеет также определённую политическую коннотацию. Берлин взял на заметку то, каким образом Москва использует энергию для осуществления своей политической игры. Благодаря строительству газопровода Германия сможет надолго закрепить свою сильную позицию», — объясняет эксперт по вопросам энергетики.

2020 год, ознаменованный пандемией коронавируса, также привёл к «изоляции» российской инвестиции. С декабря 2019 года «Северный поток — 2» просто простаивает. Задержка запуска проекта огромна. Ещё в 2020 году всё указывало на то, что он будет запущен очень быстро. Обещание Владимира Путина о том, что трубопровод будет введён в эксплуатацию не позднее конца 2021 года, кажется невыполнимым, ведь понятно, что для завершения проекта нужно как минимум несколько месяцев. «Будущее «Северного потока — 2» остаётся неясным», — констатирует эксперт.

На вопрос о том, каким образом выглядит сегодня соотношение сил в споре вокруг российско-немецкого газопровода, Вех ответил: «На настоящий момент победителем можно объявить антинордстримовскую сторону, выигравшую серию сражений, но война всё ещё идёт и, к сожалению, козырные карты здесь распределены неравномерно». По его мнению, США ясно дают понять, что они вообще не хотят видеть этот проект в готовом виде. Недавно избранный президент США Джо Байден говорит в похожем тоне, однако, по мнению польского эксперта, следует принимать во внимание то, что Германия является ключевым союзником США в Европе. Вашингтон просто-напросто не может пойти на такой высокий риск и поставить под удар отношения со своим передовым европейским партнёром.

При этом Якуб Вех считает, что продолжения санкционной политики следует ожидать. «Я болею за то, чтобы США добились своего, а «Северный поток — 2» так и не был запущен. Однако мяч всё ещё находится на поле, а история строительства газопровода учит нас, что он выходил из глубочайших кризисов», — говорит он. Эксперт уверен, что только решимость Вашингтона сможет привести к окончательному провалу этого проекта. «Очень хочется верить, что наступающий год станет итоговым годом этой инвестиции. Если «Северный поток — 2» рухнет, то вероятно, что это наступит в 2021 году», — делится мыслями Вех.

Однако, принимая во внимание амбиции России, фиаско этого проекта не заставит её отказаться от строительства аналогичных. «Так или иначе эту концепцию Москва возобновит. Слишком много интересов Москвы сходится в идее замены транзитных стран для своего сырья», — резюмирует в беседе с Polskie Radio заместитель главного редактора портала Energetyka24 Якуб Вeх.